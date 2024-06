Das begehrte Pink-lila-Auswärtstrikot der Nationalmannschaft für 30 Euro? Was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es in diesem Fall auch. Im Vorfeld der Europameisterschaft versuchen manche Anbieter:innen auf den bekannten Plattformen nachgemachte DFB-Shirts an die Fans zu bringen. So fallt ihr nicht auf die Fälschungen herein. Als der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Trikots für die Europameisterschaft präsentierte, wurde unter Fans erst mal diskutiert. ...

