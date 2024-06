Wien (www.fondscheck.de) - AXA Investment Managers hat das Vertriebsteam ihres neuen Geschäftsbereich AXA IM Select neu aufgestellt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Leitung in Deutschland habe David Schröder als Head of Distribution AXA IM Select Germany übernommen. Er werde seinen Schwerpunkt auf fondsgebundene Investmentprodukte legen. Unterstützt werde Schröder von Thomas Hübel, der als Senior Relationship Manager die AXA Versicherung betreue. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...