Smart erweitert sein Produktangebot beim Smart #1 um zwei neue Varianten: den Smart #1 Pure sowie dem Smart #1 Pure+. Damit erweitert der Hersteller die Palette nach unten. Beide Varianten sollen schrittweise bis Frühsommer 2024 in Europa eingeführt werden. In Österreich gibt es sie bereits. Schon heute ist die Auswahl beim Smart #1 groß. In Deutschland gibt es das elektrische Kompakt-SUV aktuell in den Versionen Pro, Pro+, Premium, Pulse und Brabus. ...

