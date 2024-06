Erfurt (ots) -Der neu formierte KiKA-Kinderredaktionsrat setzt sich in diesem Jahr aus sechs Kindern aus verschiedenen Regionen Deutschlands zusammen: Anisha (11), Carsten (11), Djety (9), Julius (11), Isa (9) und Theo (9) kommen aus Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Bereits zum 3. Mal bietet KiKA mit diesem Partizipationsprojekt Kindern die Möglichkeit, Einblicke in die Arbeit verschiedener Redaktionen, Projekte und Produktionen zu erhalten und diese über den Redaktionsrat mitzugestalten.Bei einem Auftakttreffen in Erfurt erhielten die Mädchen und Jungen erste Einblicke, lernten die Redaktionsteams und Projekte kennen: So standen Feedbacks zum neu überarbeiteten KiKA-Player über gemeinsame Testings ebenso auf der Agenda wie zur redaktionellen Umgestaltungen der Player-Präsenz des KiKA-Medienmagazins "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb). Diskutiert wurden weitere Funktionen für die Streaming-App, die die Kinder aus ihrer Sicht bewerteten, oder auch die nutzungsoptimierte Platzierung von Zusatzcontent oder Livestream.Diese und weitere Anregungen des KiKA-Kinderredaktionsrates 2024 werden weiterverfolgt. Bis November 2024 treffen sich die jungen Redaktionsrätinnen und -räte alle zwei Wochen mit wechselnden Fachbereichen und Themen in Online-Redaktionssitzungen und widmen sich programmplanerischen Themen wie dem Kurzfilmfestival "KURZweilig" und Formaten wie "KiKA Award" (KiKA/ARD/ZDF).Auf kika.de stellt sich der 3. KiKA-Kinderredaktionsrat ab vor. Dort informieren sie auch laufend über die Projekte, an denen sie mitarbeiten.Weitere Informationen finden Sie auf kika.de und im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5793760