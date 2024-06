Boston (ots/PRNewswire) -Ambitionierter Wachstumsplan, Marktbedingungen und kontinuierliche Produktinnovationen treiben Rebranding-Initiative voranNasuni, eine führende Unternehmensdatenplattform für Hybrid-Cloud-Umgebungen, hat s die eigene Markenidentität umfassend neu positioniert. Diese Neupositionierung wird durch das Gesamtwachstum des Unternehmens und seine kontinuierlichen Produktinnovationen untermauert. Die neue visuelle Gestaltung und das verfeinerte Messaging, das auf die Vision des Unternehmens abgestimmt ist, werden Nasuni auf dem Weg zu einer erstklassigen Datenplattform für Unternehmen unterstützen, die Skalierbarkeit in Hybrid-Cloud-Umgebungen, Schutz vor Cyberangriffen und Datenmanagement für KI-Anwendungen benötigen.Asim Zaheer, Chief Marketing Officer bei Nasuni, der diese Branding-Initiative leitete und ein Portfolio mit weiteren Marken verwaltet, einschließlich Hitachi Ventara, kommentiert: "Eine Markenidentität ist so viel mehr als nur Logos und Farben - sie schafft die Grundlage für alles, was ein Unternehmen ausmacht, und verkörpert seine wichtigsten Werte. Die neue Marke von Nasuni spiegelt eine moderne Identität für ein modernes Produkt wider und hält mit der technologischen Innovation des Unternehmens Schritt. Darüber hinaus fließen in diese Initiative die Erkenntnisse unserer Kunden, Branchenexperten und führenden Analystenhäusern ein."Die IT-Infrastruktur-Teams sehen sich heutzutage mit einer exponentiellen Zunahme unstrukturierter Daten, einer Marktverlagerung hin zu hybriden Umgebungen und dem Unvermögen konfrontiert, das gesamte Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen. Laut Gartner werden bis 2027 schätzungsweise 60 % der Unternehmensdaten hybrid sein, verglichen mit 20 % im Jahr 2023. Die rasche Veränderung der Infrastruktur auf dem Markt erfordert einen fluiden und flexiblen Ansatz, der für die neu ausgerichtete Marke des Unternehmens unverzichtbar ist.Stan Woods, CEO bei Velocity Partners, der zusammen mit Nasuni das neue Branding konzipiert hat, erklärt: "Eine klare, überzeugende Marke ist einer schwachen, nicht fokussierten Marke jederzeit überlegen. Nasuni hat eine großartige Markengeschichte mit seinem bereits starken technischen Vorsprung kombiniert. Die Idee war es, neue Möglichkeiten für führende Unternehmen im Infrastruktursektor aufzuzeigen. Das ist etwas, das viele Nasuni-Kunden bereits heute erleben. Es hat Spaß gemacht, mit einem so kompetenten und motivierten Team an der Entwicklung dieser neuen Marke zu arbeiten."Das neue Look and Feel von Nasuni unterstreicht den Wandel der Branche von starren, hardwarebasierten NAS-Lösungen hin zu fluiden, softwaredefinierten Speicherorchestrierungen im Zeitalter der Hybrid Cloud. Dieses Konzept baut auf der Tradition von Nasuni auf und spiegelt die Werte von Nasuni in Bezug auf Innovation und Vertrauen wider. Zugleich modernisiert es zentrale Elemente, um die aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Benutzer zu erfüllen. Darüber hinaus hat sich die Nasuni File Data Platform in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt - das neue Branding unterstreicht die hohe Evolutionsstufe des Produkts. Die Branding-Initiative von Nasuni umfasst eine Neugestaltung der Website, der Markenbotschaft, des visuellen Erscheinungsbilds und der Aktualisierung des Logos. Im Einzelnen wurden folgende Elemente überarbeitet:- Logo: Das neue Logo ist ein Symbol für den Kern der Marke Nasuni, das in einem einzigen, horizontalen Design gestaltet ist. Nasuni hält dabei an der Idee der drei zentralen Aussagen fest, um die zentralen Wertversprechen des Unternehmens zu repräsentieren: mühelose Skalierbarkeit, integrierte Sicherheit und überragende Edge-Performance.- Markenzeichen: Für die Verwendung auf kleinen Flächen destilliert Nasuni sein stilisiertes "N" aus dem Logo zur Repräsentation des Unternehmens. Dieses unverwechselbare Markenzeichen erhöht die Sichtbarkeit von Nasuni in digitalen Netzwerken und stärkt seine Position als selbstbewusste, frische und authentische Stimme auf dem Hybrid-Cloud-Markt.- Visuelle Sprache: Die unverwechselbare visuelle Sprache von Nasuni spiegelt die fluide und flexible Art und Weise der Datenverwaltung wider und zeichnet sich durch Vertrauen, Entschlossenheit und leichte Wiedererkennbarkeit aus. Sie kommuniziert zukunftsweisende Innovationen, die Kunden einen strategischen Vorteil verschaffen und in einem wettbewerbsintensiven Umfeld überzeugen.- Flüssigkeits-Splash: Das auffällige, fluide Design des Flüssigkeitsspritzers symbolisiert Daten, die leicht fließen und überall und jederzeit sicher verfügbar sein sollen. Darüber hinaus ist das Grün des flüssigen Elements eine Anspielung auf die grüne Farbpalette von Nasuni.- Grafische Darstellung: Das Sechseck ist eine visuelle Metapher für die Stärke, die Effizienz und die Dienste, die Nasuni anbietet, und bildet eine feste Begrenzung für die sich kontinuierlich bewegenden, "fluiden" Daten. Beide Elemente zusammen bilden das Gleichgewicht zwischen der Datenverwaltung und dem fließenden Charakter der Daten selbst. Das veranschaulicht unseren Ansatz: Stabil, aber flexibel. Zuverlässig, aber fließend.David Grant, President bei Nasuni, fügt hinzu: "Seit unserer Gründung sind Kunden, Mitarbeiter und Produkte das Unterscheidungsmerkmal und der Hauptfokus von Nasuni. Mit dem Eintritt in unsere nächste Phase als wachstumsstarkes Unternehmen repräsentiert unsere erneuerte Marke den fluiden Charakter der Dateninfrastruktur für eine sich schnell entwickelnde hybride KI-Welt. Unsere Dateidatenplattform ist der Schlüssel zum Kostenmanagement, zur herausragenden Datenleistung, zum erstklassigen Datenschutz und zur KI-Innovation. Unsere neue Marke kommuniziert dies auf eine noch einfachere und prägnantere Weise."Diese Bekanntgabe folgt auf ein weiteres Jahr mit starken Wachstumsraten für Nasuni, das mehr als 120 neue Großkunden in allen Branchen hinzugewonnen hat. Die Produktinnovationen von Nasuni, darunter die kürzlich erfolgte Markteinführung von Nasuni Edge für Amazon S3 zur Bereitstellung hoher Leistung am Netzwerkrand und Nasuni IQ zur Unterstützung von Unternehmen bei der Abschaffung von Datensilos für KI-Dienste, tragen zu seiner starken Dynamik bei. Außerdem hat Nasuni im vergangenen Jahr die folgenden wichtigen Führungspositionen besetzt: Michael Sotnick zum Senior Vice President of Business and Corporate Development; Nick Burling zum Senior Vice President of Product; Matthew Grantham zum Head of Worldwide Partners; Jim Liddle zum Chief Innovation Officer; Russ Kennedy zum Chief Evangelist; und Asim Zaheer zum Chief Marketing Officer.Weitere Informationen über die Auffrischung der Marke Nasuni finden Sie auf der neuen Website. Hier finden Sie eine offizielle Erklärung vom Chief Marketing Officer bei Nasuni, Asim Zaheer.Informationen zu NasuniNasuni ist eine fluide Datenplattform für Unternehmen, die mit einem exponentiellen Wachstum unstrukturierter Daten in einer Welt der KI konfrontiert sind.Die Nasuni File Data Platform bietet mühelose Skalierbarkeit in Hybrid-Cloud-Umgebungen, ermöglicht die Kontrolle am Netzwerkrand und erfüllt die Erwartungen moderner Unternehmen an erkenntnis- und KI-fähige Daten. Sie vereinfacht die Verwaltung von Dateidaten und verbessert gleichzeitig Speicherzugriff und die Leistung. Die erstklassige Dateiwiederherstellung schützt Kunden vor einer Reihe von Cybergefahrgen und macht spezifische Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen überflüssig. Dadurch werden die Infrastrukturkosten um bis zu 65 % gesenkt.Unternehmen aller Branchen verlassen sich auf Nasuni, und zwar in den Bereichen Fertigung, Bauwesen, Energie, Konsumgüter und öffentliche Verwaltung. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, im US-Bundesstaat Massachusetts. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen in über 70 Ländern an. 