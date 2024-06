© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo



Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Zeekr könnte nach Ansicht einiger Wall-Street-Analysten seine Konkurrenten in den Schatten stellen. Goldman Sachs und die Bank of America (BofA) haben die Zeekr-Aktie mit "Buy" eingestuft. Goldman-Analystin Tina Hou hat dabei ein Zwölf-Monats-Kursziel von 34 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 33 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. BofA-Analyst Ming Hsun Lee ist sogar noch etwas bullisher und sieht die Titel in den kommenden Monaten auf 35 US-Dollar steigen, was einem Kurspotenzial von über 37 Prozent entspricht. "Wir sind der Ansicht, dass Zeekr gut positioniert ist, um vom Aufstieg der einheimischen Marken, der …