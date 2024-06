© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Die Siemens-Energy-Aktie setzt am Dienstag ihre Talfahrt fort und notiert über zehn Prozent tiefer als zum Jahreshoch am 28. Mai. Grund sind kritische Analystenstimmen. In einer Analyse der Marktpositionen von Siemens Energy und dem von General Electric abgespaltenen Wettbewerber GE Vernova hebt Analyst Mark Strouse von JPMorgan die Stärken von GE Vernova hervor. Er bestätigt seine "Overweight"-Einstufung für GE Vernova aufgrund einer überzeugenderen Investitionsgeschichte im Bereich Elektrifizierung. Für Siemens Energy sieht er jedoch neben einer schwachen Bilanz auch weiterhin Probleme im Windkraftsektor. Der Analyst, der bei TipRanks auf Platz 638 von 8.883 Wall-Street-Analysten landet, …