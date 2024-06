Vaduz (ots) -



Am 17. Mai 2024 durften im Restaurant Schneeflucht in Malbun 18 Jungjägerinnen und Jungjäger sowie eine Jagdaufseherin und ein Jagdaufseher nach bestandener Prüfung ihre Diplome entgegennehmen. Die theoretischen Prüfungen bildeten den Abschluss des knapp zweijährigen Lehrgangs, an welchem den Teilnehmenden an verschiedenen Veranstaltungen, Exkursionen und Fachvorträgen vielseitiges Wissen vermittelt wurde. Die angehenden Jungjägerinnen und Jungjäger, mussten dieses, nach bestandener Waffenhandhabungs- und Schiessprüfung, in den Fachbereichen Ökologie, Wildkunde, Waffen und Optik, Recht und Gesetze sowie dem jagdlichen Brauchtum unter Beweis stellen.



Das Amt für Umwelt und die Jagdprüfungskommission gratulieren den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen recht herzlich zur bestandenen Prüfung.



