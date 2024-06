New York (www.anleihencheck.de) - Wir erwarten, dass der Abwärtstrend der Kerninflation nach dem Anstieg im Mai wieder einsetzt, so Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman.Im Mai sei die Kerninflation zum ersten Mal seit März 2023 wieder angestiegen, allerdings nur bis auf das Niveau von vor zwei Monaten. Der Grund für diesen Anstieg um 0,2 Prozent sei hauptsächlich auf vorübergehende Gründe im Dienstleistungssektor zurückzuführen. Zum Beispiel das Ende der Preisnachlässe für Dienstleistungen wie eine erhöhte Mehrwertsteuer auf den Strompreis. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...