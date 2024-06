Wien (www.fondscheck.de) - Mit der Auflage des BIT Global Internet Leaders 30 (ISIN DE000A2N8127/ WKN A2N812) Anfang 2019 hat BIT-Capital-Gründer Jan Beckers, verantwortlich für das Management des Fonds, einen ziemlich furiosen Start hingelegt, so die Experten von "FONDS professionell".Bis Ende 2021 habe der Fonds einen Wertzuwachs von über 500 Prozent erzielt. Dann sei ein gelinde gesagt desaströses Jahr 2022 gekommen, in dem der Fonds mehr als die Hälfte seines Werts wieder verloren habe. Mit einem Wertzuwachs von rund 80 Prozent im vorigen und einem gelungenen Start ins laufende Jahr habe bereits einiges an Verlusten wieder wettgemacht werden können. ...

