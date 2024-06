Polestar schließt sich mit Zaptec zusammen, um seinen europäischen Kunden Heimladelösungen anzubieten. Die Wallbox Zaptec Go samt Installation und Support ist ab sofort für Polestar-Kunden in Schweden, Dänemark, den Niederlanden und Norwegen verfügbar. Weitere Länder sollen folgen. Die Wallbox des Typs Zaptec Go ist laut Polestar mit allen Fahrzeugen des Polestar-Sortiments kompatibel, einschließlich des Polestar 3 und des Polestar 4, für die die ...

