Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 4. Juni 2024 den Präsidenten sowie zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Kraftwerke für die Mandatsperiode vom 19. Juni 2024 bis 18. Juni 2028 bestellt.Als Präsident des Verwaltungsrats wurde Wolfgang Schwarzenbacher aus Frick gewählt. Der Liechtensteiner verfügt über mehr als 25 Jahre Führungs- und Geschäftsleitungserfahrung in verschiedenen Branchen (Baugewerbe, Energiewirtschaft und Immobilien). Seit Juli 2023 ist Schwarzenbacher selbständiger Verwaltungsrat und hat mehrere Verwaltungsratsmandate inne.Als neue Mitglieder des Verwaltungsrats wurden Manuela Lipp aus Zürich und Thomas Hanselmann aus Triesenberg gewählt. Manuela Lipp war Leiterin Legal und Risk der Repower AG und ist heute Mitarbeiterin Legal & Governance bei einem der grössten Gastronomieunternehmen der Schweiz. Daneben baut sie zusammen mit zwei Geschäftspartnern ein Coachingunternehmen auf und hat mehrere Verwaltungsrats-mandate inne. Thomas Hanselmann ist Managing Director eines IT- und Digitalisierungsunternehmens sowie Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Geschäftsleitung eines liechtensteinischen Finanzdienstleistungsunternehmens. Zusätzlich ist er in verschiedenen Verwaltungsräten tätig.Die bisherigen Verwaltungsräte Jolanda Eichenberger und Hagen Pöhnert-Lanter wurden für eine zweite Mandatsperiode wiedergewählt.Die Regierung dankt den neubestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, im Verwaltungsrat der LKW mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Ebenso bedankt sie sich beim bisherigen Präsidenten Philipp Elkuch, der bisherigen Verwaltungsratsvizepräsidentin Doris Beck und der bisherigen Verwaltungsrätin Marion Hilti-Baumgartner für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09markus.biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100920124