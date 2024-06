Datum der Anmeldung:

31.05.2024



Aktenzeichen:

B3-73/24



Unternehmen:

ArteCare GmbH & Co. KG, Peine (Perpetua Holding GmbH, Berlin); Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an MENetatis GmbH, Bedburg, MENetatis Pflegen und Wohnen GmbH, Bedburg, von der WI Capital GmbH, Hild und EMTS Kapital GmbH, Linnich



Produktmärkte:

Alten- Behinderten- und Rehbilitationshilfen, Pflegeheime, Serviceleistungen in sozialen Einrichtungen, betreutes Wohnen

