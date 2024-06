Intel bläst zum Großangriff. Der amerikanische Chiphersteller hat auf der Computex-Tech-Konferenz in Taiwan einen neuen KI-Chip präsentiert, wodurch Intel mit den Rivalen AMD und Nvidia gleichziehen will. Darüber hinaus bietet der Konzern andere KI-Chips zu günstigeren Preisen an um Marktanteile zurückgewinnen.Intel hat in Taiwan den neuen Xeon 6-Prozessor vorgestellt. Dieser soll laut CEO Pat Gelsinger im Vergleich zu den Vorgängern eine bessere Leistung und Energieeffizienz für intensiv genutzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...