Der Deutsche Aktienindex hat seine Chance auf eine Fortsetzung der Rally nach der gestrigen Erholung nicht genutzt. Unterhalb der 18.500er Marke besteht nun jederzeit das Risiko eines weiteren Abrutschens des Marktes. Die nächste Haltelinie liegt bei 18.380 Zählern und sollte ihrem Namen alle Ehre machen, um eine längere und stärkere Korrekturphase zu verhindern. Entwarnung kann dagegen erst nach Überwinden des gestrigen Hochs bei 18.700 gegeben werden.

Mit dem holprigen Start in den neuen Börsenmonat droht nun auch der berühmte Sommerblues am Aktienmarkt. Zwar ist der übergeordnete Aufwärtstrend seit November vergangenen Jahres noch intakt, Anleger sollten die sich mehrenden Warnzeichen aber nicht ignorieren.

Noch präsentiert sich die US-Wirtschaft stark, doch die Projektionen für das Wachstum im zweiten Quartal sind stark zurückgegangen. Die Schätzung der Atlanta Fed sieht nur noch ein reales Wachstum von 1,8 Prozent vor, nachdem es vor vier Wochen noch bei über drei Prozent gelegen hatte.

Die größte Sorge der Investoren ist derzeit also nicht die Inflation, sondern eine unerwartete Konjunkturabschwächung - eines der wenigen Ereignisse, die legitimerweise eine deutliche Korrektur am Aktienmarkt auslösen könnte.

In einem solchen Fall aber wären die Fed und die anderen Notenbanken gefragt, da durch eine längere restriktive Haltung in ihrer Geldpolitik diese Entwicklung gefördert würde. Hier gilt es also, ein gesundes Maß zu finden.

