Das Unternehmen weitet seine Präsenz aus, sichert sich neue Großkunden und vergrößert das Team.

1Password, führend im Identitätsschutz, hat sein Geschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) erheblich ausgeweitet. Mit strategischem Fokus auf diese Region baut 1Password den Personalbestand aus, bringt spezifisch auf den EMEA-Markt zugeschnittene Produkte heraus und hat sich mehr als 35 der europäischen Top 100-Unternehmen gesichert. Heute befinden sich mehr als ein Drittel der B2B-Kunden von 1Password in der Region EMEA.

Die Mehrheit 68 ) von Sicherheitsvorfällen werden immer noch durch menschliches Handeln verursacht, was zu Manipulationen der Zugangsdaten führt. Das Unternehmen hat deshalb vor Kurzem 1Password Extended Access Management (XAM) auf den Markt gebracht, das jeden Login in eine App über ein beliebiges Gerät absichert, was den Bedürfnissen von modernen Mitarbeitern nach einem nahtlosen und sicheren Zugriff entgegenkommt. Diese Lösung ist nun in der Region EMEA verfügbar. Sie schützt die Daten der Nutzer und vermittelt den Unternehmen für verwaltete und nicht verwaltete Anwendungen und Geräte Sicherheit. Gleichzeitig wird die Transparenz erhöht, um den Schutz vor Angriffen, die Compliance und das Audit sicherzustellen. Als führender Passwortmanager für Unternehmen erhöht 1Password den Identitätsschutz, indem Unternehmen sicher auf ihre sensiblen Daten zugreifen können, wie zum Beispiel Login-Zugriffsdaten und SSH-Schlüssel, Erkenntnisse über die Abwehr von Angriffen und eine nahtlose Einbettung in die bestehende Sicherheitsinfrastruktur.

1Password hat vor Kurzem Oliver Cheal zum Vice President, EMEA ernannt. In dieser Position wird er die EMEA-Teams des Unternehmens überwachen, die die Lösungen für den Identitätsschutz und das Zugriffsmanagement von 1Password entwerfen, entwickeln, verkaufen und betreuen. Cheal hat vorher für Cisco und Duo Security gearbeitet. Er bringt Erfahrungen beim Umbau von Cybersecurity-Unternehmen durch organisatorischen Wandel und bei der Markteinführung von Produkten mit. Mit mehr als 100 Mitarbeitern in EMEA investiert 1Password aktiv in den Personalbestand in dieser Region. Es werden Positionen im Vertrieb, Marketing, Kundenbetreuung im UK, den Niederlanden und Deutschland ausgeschrieben.

"Ich freue mich, meine Tätigkeit bei 1Password zu einer solch entscheidenden Zeit aufzunehmen und das EMEA-Team dabei zu unterstützen, unsere Kunden in dieser Region besser zu betreuen," sagte Oliver Cheal, VP von EMEA. "Mit 1Password Extended Access Management schließen wir die Lücken, die traditionelle IAM-Lösungen offen lassen. Mit der nahtlosen Einbettung und dem nutzerfreundlichen Design können wir IT- und Sicherheitsteams eine einzigartige Transparenz und Kontrolle bieten, sodass deren Mitarbeiter die benötigten Tools sicher nutzen können, sowohl remote als auch im Büro."

Anfang des Jahres hat das Unternehmen das 1Password Global Partner Program und die 1Password® Enterprise Password Manager MSP Edition in Beta auf den Markt gebracht, um Wiederverkäufer, Vertriebler und Managed Service Providers (MSPs) mit den Tools und Ressourcen auszustatten, die sie benötigen, um ihren Kunden mehr Sicherheit zu vermitteln. Wichtige strategische Partner in EMEA sind unter anderem Amazon Web Services (AWS), Arrow Electronics, Insight Enterprises, Tap.De und SVA.

"Zu beobachten, wie 1Password in EMEA expandiert, ist unglaublich aufregend. Ihr Wachstum und ihre Vision haben sich immer perfekt mit unseren Strategien gedeckt und wir freuen uns, sie auf ihrem Weg zu begleiten. Wir unterstützen sie bei jedem einzelnen Schritt. Mit dem neuen Extended Access Management (XAM) schlägt 1Password im Bereich Cybersecurity ein neues Kapitel auf. Dadurch wird in einem modernen, hybriden Arbeitsumfeld ein umfassender Schutz geboten. Wir begleiten sie dabei gerne als Partner," sagte Ikramul Khaled, Group Head of Vendor Alliances bei QBS Technology Group.

Mehr Informationen über 1Password finden Sie hier.

Über 1Password

Mehr als 150.000 Unternehmen und Millionen Verbraucher setzen ihr Vertrauen in 1Password. Das Unternehmen bietet Lösungen für Identitätssicherheit und Zugriffsmanagement, die sich der Art, wie Menschen heute arbeiten und leben anpassen. 1Password will den Konflikt zwischen Sicherheit und Produktivität aufheben, indem Sicherheit für jedes Login, für jede App auf jedem Gerät garantiert wird. Als Anbieter des populärsten Passwortmanagers treibt 1Password Innovationen weiter voran, um Unternehmen wie Associated Press, Salesforce, GitLab, Under Armour und Intercom zuverlässige Lösungen zu bieten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240603463788/de/

Contacts:

media@1password.com