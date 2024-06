TRADINGIDEE des Tages | USDIDX (04.06.2024)

Der USDIDX (US Dollar Index) durchbrach die lokale Unterstützung, was auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hindeutet. Zudem deutet das technische Muster nach wie vor auf eine mögliche Wiederholung des Szenarios vom Oktober 2023 hin.

Auslöser für die Rückgänge waren die gestern veröffentlichten schwachen ISM-Daten und ein starker Rückgang der Ölpreise, der den Inflationsdruck in den kommenden Monaten weiter verringern wird.

Die wichtigsten Arbeitsmarktdaten werden in dieser Woche entscheidend sein. Der ADP-Bericht wird am Mittwoch und der NFP-Bericht am Freitag veröffentlicht. Schwächere Daten könnten die Wahrscheinlichkeit einer schnelleren Zinssenkung durch die Fed erhöhen und somit den Dollar schwächen.