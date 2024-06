Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Anleihegläubiger der Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, haben auf den zweiten Anleihegläubigerversammlungen am 3. und 4. Juni 2024 mit einer deutlichen Mehrheit von 90,88% bzw. 92,49% für die Restrukturierung der Ekosem-Agrar Anleihe 2012/2027 (ISIN DE000A1R0RZ5/ WKN A1R0RZ) und der Ekosem-Agrar Anleihe 2019/2029 (ISIN DE000A2YNR08/ WKN A2YNR0) gestimmt, so die Ekosem-Agrar AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

