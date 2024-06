FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,33 Prozent auf 130,02 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,54 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die Bundesanleihen knüpften an ihre Vortagsgewinne an, als die Kurse durch enttäuschende US-Konjunkturdaten Auftrieb erhielten. Am Vormittag fehlte es dem Anleihemarkt an Impulsen. In der Eurozone wurden lediglich Daten zum deutschen Arbeitsmarkt veröffentlicht. Die saisonale Erholung war im Mai schwächer als üblich ausgefallen. "Die Frühjahrsbelebung ist nicht richtig in Fahrt gekommen", sagte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles.

Die Anleger warten auf die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), die für Donnerstag angesetzt ist. Eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gilt zwar als sehr wahrscheinlich. Das weitere Vorgehen ist jedoch offen./jsl/ngu