Nach einem zuletzt überdurchschnittlich hohen Wirtschaftswachstum muss sich nach neuen GDPNow-Daten nun auch die USA auf einen langsameren Kurs einstellen.Aktienmarkt handelt zunehmend nervös In den vergangenen Tagen ist die in den letzten Monaten beeindruckende Gesamtmarktrallye erneut ins Stock geraten, während gleichzeitig die Nervosität gestiegen ist. Neben Verlusten im US-Gesamtmarktindex S&P 500 hat sich die wachsende Spannung unter den Anlegern auch in einem Anstieg des als Angstbarometer geltenden Volatilitätsindex VIX niedergeschlagen, der nach einem neuen Mehrjahrestief zeitweise auf 14 Punkte geklettert ist. Wachstumserwartungen brechen ein Grund für die wachsende Unsicherheit am …