Schanghai (ots/PRNewswire) -Der führende chinesische Schwermaschinenhersteller SANY Group ("SANY") hat berichtet, dass sein Gesamtumsatz mit elektrischen Produkten 2023 3,146 Milliarden Yuan (434,78 Millionen US-Dollar) erreicht hat, wobei der Umsatz mit Wasserstoff-Energieprodukten bei 130 Millionen Yuan (17,97 Millionen US-Dollar) lag.In Anbetracht der Tatsache, dass die vierte industrielle Revolution und die dritte Energierevolution gleichzeitig stattfinden, erlebt die weltweite Baumaschinenindustrie jetzt eine noch nie dagewesene Chance für die Entwicklung von Supertechnologie.Stetiger Fahrplan mit kohlenstoffarmen ProduktiterationenSANY hat sich einen Vorsprung im kohlenstoffarmen Sektor erarbeitet. Der 2021 eingerichtete Ausschuss für neue Energietechnologien überwacht und steuert die Planung der Entwicklung neuer Energietechnologien, die Patentauslegung, die zukunftsweisende Technologieforschung und -entwicklung sowie die Gründung von Unternehmen.2023 hat SANY mehr als 130 neue Energieprodukte auf den Markt gebracht, darunter die weltweit erste vollelektrische Drehbohranlage und ein Wasserstoff-Energie-Mischfahrzeug, das mit einem selbst entwickelten Brennstoffbatteriesystem ausgestattet ist. Die umweltfreundlichen Produkte und Lösungen erfüllen nicht nur den Bedarf der Kunden an einer kohlenstoffarmen Transformation, sondern schaffen auch einen größeren Wert für die Kunden durch Innovationen, die die Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus erheblich senken.Grüner Wandel durch innovative FuE gestärktUm die zentralen Wettbewerbsvorteile der Gruppe auf dem kohlenstoffarmen Markt weiter auszubauen, hat SANY durch unabhängige und strategische Kooperationen fünf wichtige Technologierichtungen entwickelt, darunter Batteriezellen, elektrische Antriebsbrückentechnologie, zentrale VCU-Steuerungsplattform, Lade- und Batteriewechselstationen, Brennstoffzellensysteme und Steuerungstechnologie.2023 hat SANY 275 Patente für kohlenstoffarme Fahrzeuge erhalten und drei integrierte elektrische Antriebsbrücken für Traktoren, Mischer und Kipper für den Lastbereich von 11,5 bis 16 Tonnen eingeführt.Durch die Nutzung starker Wettbewerbsvorteile und innovativer F&E-Fähigkeiten wächst SANY auf dem Markt. Der Absatz von SANY-Elektromischern stieg 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 47 Prozent und hielt damit drei Jahre in Folge den höchsten Marktanteil, während der Absatz von Elektrokränen weiterhin führend in der Branche ist."Mit Blick auf die Zukunft wird SANY seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und die Kernvorteile seiner Produkte weiter ausbauen, um eine grüne und nachhaltige Entwicklung umfassend zu fördern. Wir sind fest entschlossen, die Kohlenstoffemissionen an der Quelle und im gesamten Betrieb zu senken, um eine umweltfreundliche Produktionskette über den gesamten Zyklus aufzubauen, die die hochwertige Entwicklung der Gruppe vorantreibt, die Transformation und Modernisierung der Industrie beschleunigt und dazu beiträgt, die Ziele der Kohlenstoffspitzenwerte und der Kohlenstoffneutralität zu erreichen", sagte Xiang Wenbo, rotierender Vorsitzender der SANY-Gruppe.