Westport Fuel Systems Inc.: Westport und die Volvo Group geben den Abschluss des Joint Ventures bekannt

Zusammenarbeit zur Beschleunigung der Kommerzialisierung und weltweiten Einführung der HPDI-Kraftstoffsystemtechnologie von Westport für Langstrecken- und Off-Road-Anwendungen

VANCOUVER, BC, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Volvo Group ("Volvo") und Westport Fuel Systems Inc. ("Westport" oder das "Unternehmen") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT) gaben heute den Abschluss und den Start ihrer bereits angekündigten Joint-Venture-Transaktion bekannt. Das Joint Venture hat sich zum Ziel gesetzt, die Kommerzialisierung und weltweite Verbreitung der HPDI-Kraftstoffsystemtechnologie von Westport für Langstrecken- und Off-Road-Anwendungen zu beschleunigen. Das Joint Venture wird übergangsweise von Dan Sceli, dem Geschäftsführer von Westport, geleitet. Hinzu kommen Scott Baker, der die Rolle des Vizepräsidenten und Leiter für Produktentwicklung und Technologie, übernehmen wird, und Anders Johansson, der Vizepräsident und Vertriebsleiter wird. Der Hauptsitz des Gemeinschaftsunternehmens wird in Vancouver, Kanada, sein.

"Der erfolgreiche Abschluss des Joint Ventures ist ein wichtiger Meilenstein für Westport und eine echte Bestätigung für unsere HPDI-Technologie und unser Kraftstoffsystem", sagte Dan Sceli, Geschäftsführer und Vorsitzender von Westport Fuel Systems. "Gemeinsam werden wir die kommerzielle Einführung von HPDI für OEMs weltweit beschleunigen, indem wir das HPDI-Kraftstoffsystem in seinem vollen Umfang nutzen. HPDI ist einzigartig aufgestellt, um erschwingliche Lösungen in schwer zugänglichen Sektoren wie dem Schwerlastverkehr und Off-Road-Anwendungen zu entwickeln und umzusetzen."

"Diese Zusammenarbeit mit Westport ist ein Beweis für unser gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit und unseren Glauben an die Kraft von Partnerschaften, um den Wandel in der Branche voranzutreiben. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserem gemeinsamen Joint Venture nachhaltige Lösungen für Verbrennungsmotoren entwickeln können, die jetzt mit erneuerbaren Kraftstoffen und in Zukunft mit Wasserstoff betrieben werden", sagte Lars Stenqvist, Leiter der Technologieabteilung der Volvo Group. "Wir bei Volvo haben uns verpflichtet, den Übergang zur Dekarbonisierung des Verkehrs voranzutreiben, und dieses neue HPDI-Joint-Venture ermöglicht es uns, die Einführung von Verbrennungsmotoren, die mit Wasserstoff und erneuerbaren Kraftstoffen betrieben werden, für Langstrecken- und Off-Road-Anwendungen in Partnerschaft mit Westport zu beschleunigen."

Im Rahmen der Vereinbarung wurden jeweils drei Vorstandsmitglieder des Joint Ventures von Westport und der Volvo Group ernannt. Diese ersten Vorstandsmitglieder sind Andrea Fuder, Einkaufsleiterin Volvo Group, Dan Hancock, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Westport, Dan Sceli, Geschäftsführer und Vorsitzender von Westport, Karl Viktor Schaller, Mitglied des Verwaltungsrats von Westport, Lars Stenqvist, Leiter der Technologieabteilung Volvo Group, und Jan Ytterberg, Senior Berater Volvo Group.

Das Joint Venture wird als eigenständige Einheit operieren, wobei Westport bestimmte HPDI-Vermögenswerte und -Aktivitäten, einschließlich des damit verbundenen Anlagevermögens, des geistigen Eigentums und des Geschäfts, in das Joint Venture einbringt. Der Volvo-Konzern hat für rund 28 Mio. US-Dollar einen Anteil von 45 % an dem Joint Venture erworben, zuzüglich bis zu 45 Mio. US-Dollar als Gewinnbeteiligung in Abhängigkeit von der späteren Entwicklung des Joint Ventures.

Informationen zu Westport Fuel Systems

Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen voran, um ein saubereres Morgen zu ermöglichen. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Kraftstoffversorgungskomponenten und -systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, erneuerbares Erdgas, Propan und Wasserstoff für die globale Transportbranche. Unsere Technologie bietet die für Transportanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie Umweltvorteile, die dem Klimawandel und den Herausforderungen der städtischen Luftqualität entgegenwirken. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika betreuen wir unsere Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir zukunftsorientiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.wfsinc.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über die Faktoren, die für das potenzielle Wachstum und die Entwicklung des HPDI-Kraftstoffsystems für Erstausrüster weltweit verantwortlich sind, sowie über die erwartete Summe, die Volvo im Zusammenhang mit dem Erwerb eines 45%igen Anteils an dem Gemeinschaftsunternehmen zu zahlen hat. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen sowohl auf den Überzeugungen des Managements als auch auf Annahmen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören solche, die sich auf die Politik und die Regulierung durch die Regierung, das Erreichen der Leistungskriterien, die für die oben beschriebene Gewinnbeteiligung erforderlich sind, die Nachfrage nach HPDI-Systemen sowie andere Risikofaktoren und Annahmen beziehen, die sich auf unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge auswirken können, wie in unserem jüngsten Jahresbericht und anderen Unterlagen, die wir bei den Wertpapieraufsichtsbehörden einreichen, beschrieben. Die Leser sollten kein unverhältnismäßiges Vertrauen in solche vorausschauenden Aussagen setzen, da diese nur zu dem Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe gültig sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, derartige Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen unserer Erwartungen oder von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen zu berücksichtigen, auf denen derartige Aussagen basieren oder die sich auf die Wahrscheinlichkeit auswirken könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten abweichen, sofern dies nicht gemäß National Instrument 51-102 vorgeschrieben ist. Die Inhalte der Websites, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sind nicht Gegenstand der vorliegenden Pressemitteilung.

Westport Ansprechpartner für Medien, T: + 1 604-718-1992, E: [email protected]; Westport Ansprechpartner für Investoren, T: +1 604-718-2046, E: [email protected]

