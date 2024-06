wO Börsenlounge: Intel | Telekom | TUI - Crowdstrike vor den Zahlen

In einer Nacht- und Nebel-Aktion hat der Bund seinen Anteil an der Telekom von 30 auf 27,8 Prozent reduziert. Die 110 Millionen Aktien haben 2,43 Milliarden Euro in die klamme Staatskasse gespült. Wie reagiert die Aktie?Die Aktie von Intel hat seit Jahresanfang 40 Prozent an Wert verloren. Auf der Computex in Taiwan hat das Technologie-Urgestein neue Chips vorgestellt. Auffällig dabei, der Chipsatz zur KI-Beschleunigung ist deutlich billiger als Konkurrenzprodukte. Bringt das die Wende im Kurs? Ein Fehler bei der Kursstellung an der Wall Street brachte Montag optische Schnäppchen zum Vorschein. So gab es die A-Aktien von Berkshire Hathaway auf einmal 90 Prozent unter ihrem Wert im Angebot. …

Den vollständigen Artikel lesen ...