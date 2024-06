Denodo, der Marktführer im Bereich Datenmanagement, ist der einzige Anbieter, der diese Auszeichnung vier Jahre in Folge erhalten hat

Denodo, ein Marktführer im Bereich Datenmanagement, gab bekannt, in der am 24. Mai 2024 veröffentlichten Studie "Voice of the Customer": Data Integration Tools von Gartner Peer Insights die Auszeichnung "Customers' Choice" erhalten zu haben. Mit einer Gesamtbewertung von 4,6 von 5* ist Denodo einer von nur vier Anbietern, die im Jahr 2024 die Auszeichnung "Customers' Choice" erhalten haben, und Denodo ist der einzige Anbieter, der in vier aufeinander folgenden Jahren ausgezeichnet wurde.

Den vollständigen, kostenlosen Peer Insights-Bericht "Voice of the Customer": Data Integration Tools vom 24. Mai 2024 von Gartner finden Sie hier.

"Gartner Peer Insights ist eine kostenlose Peer-Review- und Bewertungsplattform, die speziell für Entscheidungsträger im Bereich Unternehmenssoftware und -dienstleistungen entwickelt wurde. Die Bewertungen sind nach Produkten in Live-Märkten unterteilt, die sich an den Gartner-Forschungsmärkten orientieren, die als Magic Quadrant- oder Market-Guide-Märkte definiert sind, oder als GPI-definierte Märkte, die nach dem Ermessen des GPI-Teams geöffnet werden und keine veröffentlichte Forschung erfordern, um den Platz auf Peer Insights zu erhalten." Laut Gartner "kann diese aggregierte Peer-Perspektive eine entscheidende Rolle im Kaufprozess spielen, da sie sich auf die direkten Erfahrungen von Peers bei der Implementierung und Nutzung einer Lösung konzentriert." In dem Bericht wird außerdem erwähnt, dass "Anbieter, die im oberen rechten Quadranten des "Voice of the Customer"-Quadranten positioniert sind, mit der Gartner Peer Insights Customers' Choice-Auszeichnung gewürdigt werden, die mit einem Customers' Choice-Badge versehen ist. Die ausgezeichneten Anbieter entsprechen dem Marktdurchschnitt bei der Gesamterfahrung und dem Marktdurchschnitt bei Benutzerinteresse und -akzeptanz oder übertreffen diesen sogar."

In den Gartner Peer Insights 2024 "Voice of the Customer": Data Integration Tools sind Kommentare von aktuellen Denodo Kunden zu lesen:

"Leistungsstarkes Tool zum Aufbau einer modernen Datenarchitektur."

"Meine Gesamterfahrung mit Denodo war ausgesprochen positiv, insbesondere was die Möglichkeit betrifft, Daten aus verschiedenen Quellen nahtlos zu verbinden."

"Extrem flexibel und leistungsstark. Ich vergleiche es gerne mit einem leistungsstarken Motor und einer Lego-Kiste. Man kann Lösungen entwickeln, die weit über die Datenvirtualisierung hinausgehen."

"Wir investieren in den Erfolg unserer Kunden, indem wir bei jedem Vertrag integrierte Dienstleistungen anbieten. So können wir sicherstellen, dass sie über das nötige Know-how verfügen, um erfolgreich zu sein. Alle in diesem Bericht enthaltenen Bewertungen zu unseren Produktfunktionen, unserer Vertriebserfahrung, unserer Implementierungserfahrung und unserer Support-Erfahrung sowie die Tatsache, dass wir im Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Data Integration Tools zum vierten Mal in Folge als "Customers' Choice" ausgezeichnet wurden, sind für uns ein klarer Beweis für unsere konsequente Fokussierung auf die Zufriedenheit unserer Kunden", so Richard Walker, Senior Vice President und Chief Customer Officer bei Denodo.

Quellen: Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Data Integration Tools, Beiträge von Peers, 24. Mai 2024.

Über Peer Insights

Gartner Peer Insights ist eine öffentliche Plattform, die verifizierte Bewertungen von Unternehmenssoftware und -dienstleistungen aus erster Hand von erfahrenen IT-Experten bietet.

Erforderliche Haftungsausschlüsse

Die Bewertungen und Beurteilungen basieren mit Stand vom 31. März 2024 auf 53 Bewertungen.

Gartner ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke und Magic Quadrant und Peer Insights sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA. Sie werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keine in diesen Inhalten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte, ihre Korrektheit oder Vollständigkeit, ab, einschließlich Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner erteilt weder Empfehlungen für die in unseren Forschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Die Veröffentlichungen der Gartner-Forschungsabteilung geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Denodo

Denodo ist ein führender Anbieter im Bereich der Datenverwaltung. Die preisgekrönte Denodo Platform ist die führende logische Datenverwaltungsplattform, die Daten in der Sprache des Unternehmens und in der Geschwindigkeit des Unternehmens bereitstellt und das für alle datenbezogenen Initiativen in der gesamten Organisation. Mit einem ROI von über 400 und Vorteilen in Millionenhöhe konnten Denodo-Kunden aus Unternehmen aus über 30 Branchen auf der ganzen Welt eine Amortisierung in weniger als sechs Monaten erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte denodo.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240604202594/de/

Contacts:

Medienkontakt

pr@denodo.com