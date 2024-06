Bitcoin-Kurs wieder auf 70.000 Dollar - Allzeithoch unvermeidbar?

Die guten Nachrichten am Kryptomarkt häufen sich. Nachdem Bitcoin in den letzten Wochen Schwierigkeiten hatte, die 70.000 Dollar Marke nachhaltig zu überschreiten, geht es nun wieder bergauf. In den letzten Stunden macht sich Optimismus am Markt breit, wobei neben Bitcoin auch zahlreiche Altcoins deutlich im Plus liegen. Damit scheint der Weg auf ein neues Allzeithoch geebnet zu sein. Beginnt jetzt die Rallye auf 100.000 Dollar, die von Experten schon lange vorhergesagt wird?

Allzeithoch voraus?

Bisher war es üblich, dass der Bitcoin-Kurs erst nach jedem Halving - welches alle vier Jahre stattfindet - ein neues Allzeithoch erreicht. Heuer war es bereits im März soweit, obwohl das Halving erst im April stattgefunden hat. Seitdem ging es für die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung aber bergab und im letzten Monat wurde die 70.000 Dollar Marke zwar immer wieder angetestet, ein nachhaltiger Anstieg darüber ist aber nicht gelungen. Heute starten die Bullen einen neuen Anlauf.

(Bitcoin Kursentwicklung im letzten Monat - Quelle: Coinmarketcap)

Ein Anstieg auf ein neues Allzeithoch scheint dadurch unvermeidbar. Immerhin notiert Bitcoin inzwischen nur noch 4 % unter dem Höchststand und die guten Nachrichten häufen sich, sodass nicht nur die 74.000 Dollar Marke überschritten werden könnte, sondern noch deutlich höhere Kursziele erreicht werden können.

ETFs ziehen Milliarden an

Neben dem Bitcoin Halving sind es vor allem auch die Spot Bitcoin ETFs, die in den USA heuer zugelassen wurden und bereits Milliarden Dollar in den Kryptomarkt gespült haben. Nach einer anfänglichen Euphorie ist es zu einem massiven Abverkauf gekommen, wovon inzwischen nichts mehr zu spüren ist. Der Bloomberg Analyst Eric Balchunas verfolgt die Entwicklungen der Spot Bitcoin ETFs in den USA genau und unterstreicht, wie beeindruckend deren bisherige Performance ist.

The bitcoin ETFs on a 15-day inflow streak, pulled in $2.4b in the past month (only two ETFs have taken in more $SPY & $VOO). YTD net +$14b. The ability to bounce back w/ renewed interest after a couple nasty selloffs is rare for hot sauce type strategies. Shows staying power. pic.twitter.com/TolLWCbsqq - Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 4, 2024

In den letzten 15 Handelstagen gab es durchgehend Kapitalzuflüsse, wobei allein im letzten Monat über 2 Milliarden Dollar an frischem Kapital über die ETFs in den Kryptomarkt geflossen sind. Nach den USA wurden inzwischen auch Bitcoin ETFs in Hongkong und in Thailand genehmigt und weitere Länder dürften folgen. Die Chance, dass dadurch weitere Milliarden in Bitcoin investiert werden und der Kurs neue Höchststände erreicht, ist also hoch.

Während für Bitcoin heuer Kursziele von 100.000 Dollar von zahlreichen Experten ausgesprochen wurden, ist es aber vor allem der Meme Coin Markt, der in diesem Jahr extrem boomt. Mit DOG steuert inzwischen auch der erste Token auf der Bitcoin Blockchain auf die Milliarden Dollar Marke zu und auch mit PEPE, FLOKI, WIF, BONK und vielen weiteren wurden heuer bereits einige neue Krypto-Millionäre geschaffen. Mit PlayDoge ($PLAY) steht bereits der nächste Meme Coin in den Startlöchern, der das Potenzial hat, seinen Wert schon bald zu vervielfachen.

Jetzt mehr über PlayDoge erfahren.

PlayDoge: Analysten vermuten x10 - x100 Potenzial

Während Bitcoin Analysten zufolge heuer noch um 50 % steigen könnte, haben Meme Coins wie PEPE, BONK und WIF ihren Wert heuer vervielfacht und sind um hunderte Prozent gestiegen. Ein Blick auf den Markt zeigt auch, dass es noch eine ganze Weile so bleiben dürfte, dass Meme Coins die Rallye anführen. Mit PlayDoge ($PLAY) haben Investoren noch die Möglichkeit, von Anfang an zu investieren, sodass das Gewinnpotenzial noch sehr hoch ist. Derzeit ist $PLAY noch im Vorverkauf erhältlich, wobei der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen schon mehrfach angehoben wird, sodass sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn ergibt.

($PLAY Token-Vorverkauf - Quelle: PlayDoge Website)

PlayDoge ist nicht nur ein weiterer Meme Coin, sondern überzeugt mit einem eigenen Play 2 Earn Game, das sich gerade in der Entwicklung befindet. Der Token-Vorverkauf steuert schon nach einer Woche auf die 2 Millionen Dollar Marke zu, wodurch das Potenzial des neuen Coins schnell deutlich wird. PlayDoge verwandelt Dogecoin (DOGE) in ein Tamagotchi und versetzt Anleger wieder in die 90er. Ein Konzept, das offenbar gut ankommt. Auch eine Staking-Funktion ist integriert, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht. Analysten, die auf den neuen Coin aufmerksam geworden sind, gehen aufgrund der hohen Nachfrage in den ersten Tagen davon aus, dass der Coin x10 bis x100 Potenzial nach dem Launch hat.

Jetzt $PLAY im Presale kaufen.



