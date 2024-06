Das globale Technikunternehmen FPT Software und die europäische digitale Servicegruppe SQLI haben vor Kurzem ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, das auf die Luftfahrt abzielt. Durch die Partnerschaft soll die digitale Transformation in der Luftfahrtbranche vorangetrieben werden, wodurch die operative Effizienz, die Nachhaltigkeit, die Sicherheit und der Komfort der Fluggäste durch innovative digitale Lösungen verbessert werden sollen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240603067991/de/

The MoU signing ceremony took place in Paris with the participation of FPT Software Chairwoman Chu Thi Thanh Ha, SQLI Group CEO Philippe Donche-Gay, and representatives of both sides (Photo: Business Wire)