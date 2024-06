Neural Concept, die führende Engineering-Intelligence-Plattform, die Produktdesign mit 3D-Deep-Learning transformiert, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 27 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die Runde wurde von Forestay Capital angeführt. Außerdem beteiligten sich die D. E. Shaw Group und die bestehenden Investoren Alven, CNB Capital, HTGF und die Aster Group. Diese Runde folgt auf die Serie-A-Runde des Unternehmens, bei der 9 Millionen US-Dollar im März 2022 bereitgestellt wurden, und die Seed-Runde in Höhe von 2 Millionen US-Dollar im Jahr 2020. Die Mittel aus dieser jüngsten Runde sollen dazu dienen, die technologische Führungsposition von Neural Concept in diesem Bereich zu festigen sowie die globale Rekrutierung und das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, um der großen Kundennachfrage in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in den USA gerecht zu werden.

Hersteller auf der ganzen Welt sehen sich mit noch nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert. Der Bedarf an höherer Leistung, mehr Sicherheit und nachhaltiger Produktion steigt, während der Druck, Kosten zu senken und Innovationen zu beschleunigen, weiter zunimmt. Neural Concept löst diese Herausforderungen, indem es Engineering-Teams in die Lage versetzt, dank KI schneller bessere Produkte zu entwickeln.

Neural Concept wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lausanne, Schweiz. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen mehr als 60 Mitarbeiter in der Schweiz, Deutschland und den USA und ist führend im Bereich 3D-Deep-Learning für Produktentwicklungsteams in der Automobilindustrie, der Mikroelektronik, der Luft- und Raumfahrt und der Energiebranche. Mehr als 60 Erstausrüster, darunter Airbus, Bosch, General Electric, Subaru sowie vier von zehn Formel-1-Rennteams vertrauen auf die Plattform von Neural Concept, um Engineering Intelligence ins Zentrum ihres Produktentwicklungsprozesses zu rücken.

Die Plattform kombiniert die firmeneigene Technologie von Neural Concept mit einzigartigen Datenanalyse-, MLOps- und Anwendungsbereitstellungsfunktionen, um Engineering Intelligence zu einem zentralen Bestandteil der Produktsimulation und des Entwicklungsprozesses zu machen. Die Plattform verbessert die Zusammenarbeit zwischen Data-Science-, Simulations- und Design-Teams enorm und fördert und beschleunigt so Innovationen. Neural Concept reduziert nachweislich die End-to-End-Produktentwicklungszeiten um bis zu 75 %, kann die Produktsimulation bis zu 10-mal schneller als bisher durchführen und verbessert die Produkteigenschaften, einschließlich Effizienz, Sicherheit, Geschwindigkeit und Aerodynamik, um bis zu 30 %.

Die Serie-B-Finanzierung folgt auf die kürzlich bekannt gegebene enge technische Zusammenarbeit mit NVIDIA, die Neural Concept in die Lage versetzt, die Leistung physikgesteuerter Deep-Learning-Modelle auf NVIDIA-GPUs und CUDA-Software zu optimieren und gemeinsam die Grenzen des Bereichs zu erweitern.

Deborah Pittet, Senior Principal beim Hauptinvestor Forestay Capital, sagte: Neural Concept ist ein Vorreiter im Bereich 3D-Deep-Learning der Königsklasse der KI und konnte bei Kunden aus verschiedenen Branchen weltweit phänomenale Erfolge und Ergebnisse erzielen. Wir freuen uns, mit dem visionären Weltklasse-Team von Neural Concept zusammenzuarbeiten und diese bedeutende Serie B zu leiten, die das globale Wachstum des Unternehmens beschleunigen und die Art und Weise, wie Engineering-Unternehmen auf der ganzen Welt Produkte entwickeln und gestalten, neu definieren wird.

Jean Nations von der D. E. Shaw Group sagte: "Wir freuen uns darauf, diese Reise mit Neural Concept anzutreten und das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Neural Concept die Markteinführung von Produkten durch die Entwicklungsteams erheblich beschleunigen kann, was die Dutzenden von Herstellern weltweit beweisen, die die innovative Plattform bereits nutzen. Diese Finanzierung wird Neural Concept in die Lage versetzen, die Engineering Intelligence auf viele weitere Unternehmen auszuweiten."

Pierre Baqué, Mitbegründer und CEO von Neural Concept, sagte: "Die Welt sieht sich mit noch nie dagewesenen globalen Herausforderungen konfrontiert, deren Bewältigung dringend innovative technische Lösungen erfordert. Engineering-Teams stehen unter einem enormen Druck, intelligentere, sicherere und nachhaltigere Produkte schneller zu entwickeln, aber das erfordert einen grundlegend neuen Ansatz. Neural Concept ermöglicht es Erstausrüstern, modernstes 3D-Deep-Learning und generative KI ins Zentrum ihrer Produktentwicklung zu rücken und so die Zusammenarbeit und die Prozesse zu verbessern und gleichzeitig innovative Lösungen zu finden. Wir freuen uns sehr, mit unseren neuen Investoren Forestay Capital und der D. E. Shaw Group sowie allen unseren bestehenden Investoren zusammenzuarbeiten, um dem Unternehmen den nächsten Schritt zu ermöglichen. Diese Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 27 Millionen US-Dollar wird es uns ermöglichen, auf dem großen kommerziellen Erfolg aufzubauen und mehr OEMs auf der ganzen Welt dabei zu helfen, das volle Potenzial von Engineering Intelligence zu nutzen, um schneller bessere Produkte herzustellen."

