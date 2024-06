The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.06.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.06.2024



ISIN Name

FR0010688192 AMUNDI ETF MSCI EU.HEAL.

FR0010754184 AETF GVT BD EO BR.IG7-10

FR0010791194 AMUNDI ETF SHT USA

CA45567S1083 INDIGO BOOKS

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken