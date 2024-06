Krypto News: 3 Gründe, warum der Bullenmarkt nun in die nächste Phase gehen könnte

Bitcoin und der gesamte Kryptomarkt stehen möglicherweise kurz vor einem erneuten Aufschwung, der die nächste Phase des aktuellen Bullenmarktes einläuten könnte. In den letzten Wochen haben sich mehrere Anzeichen verdichtet, die auf eine bevorstehende Expansion hindeuten. Sowohl Bitcoin als auch andere Kryptowährungen könnten in den kommenden Monaten erhebliche Kursgewinne verzeichnen. In diesem Artikel werden drei wesentliche Gründe erläutert, warum der Bullenmarkt nun in die nächste Phase übergehen könnte und welche Faktoren diese Entwicklungen begünstigen.

1. Technische Analyse von Bitcoin Chart sieht aktuell bullisch aus

Der erste Grund, der für eine bald anstehende nächste bullische Phase des aktuellen Bullenmarktes spricht, ist die aktuelle Situation in Bitcoins Kursentwicklung. Nach der ersten Rallyephase, die Bitcoin von Oktober letzten Jahres bis März diesen Jahres auf ein neues Allzeithoch bei 74.000 $ verholfen hat, setzte zunächst eine Konsolidierung ein, in deren Verlauf Bitcoin sogar wieder unter 60.000 $ fiel. Doch nun scheint sich das Interesse am Bitcoin-Kauf wieder zu steigern, und Bitcoin drängt immer mehr gegen den Widerstand bei 70.000 $, von dem er bereits mehrfach abgewiesen wurde.

Quelle: CoinMarketCap.com

Allein in den letzten zwei Wochen gab es von Bitcoin mehr als vier Versuche, die 70.000 $-Marke zu überschreiten. Diese scheiterten zwar jedes Mal, doch der Kurs von Bitcoin wurde jedes Mal etwas weniger weit zurückgeworfen. Somit verengt sich die Konsolidierungsrange zwischen dem Widerstand bei 70.000 $ und dem Support immer weiter. Inzwischen liegt die Range nur noch zwischen circa 67.000 $ und 70.000 $. Auch das Handelsvolumen von Bitcoin ist kontinuierlich gestiegen und beträgt inzwischen fast 29 Milliarden $. Zudem nimmt auch das Open Interest, also die Menge an offenen Futures-Positionen, zu, und die Bitcoin-Dominanz steigt seit mehreren Tagen kontinuierlich an und liegt inzwischen bei über 53 %.

All diese Faktoren scheinen sehr bullische Ausgangsvoraussetzungen dafür zu sein, dass Bitcoin in den kommenden Tagen oder Wochen endlich die 70.000 $-Marke durchbrechen und auf ein neues Allzeithoch schießen könnte. Sollte dies nach mehreren Monaten der Konsolidierung endlich gelingen, wäre damit zu rechnen, dass Bitcoin in einer volatilen Bewegung schnell weiter in Richtung 80.000 $ steigen könnte.

2. Bitcoin-ETF erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und verzeichnen Zuflüsse

Ein weiterer Grund, der für eine unmittelbare Expansion des Bullenmarktes spricht, ist das unaufhörliche Interesse an den neuen Bitcoin Spot ETFs. Diese ETFs verzeichnen nicht nur kontinuierlich hohe Zuflüsse, sondern wurden in den letzten Tagen und Wochen auch in vielen anderen Ländern außer den USA genehmigt. Um dies in Zahlen zu verdeutlichen: Erst gestern erlebten die Bitcoin Spot ETFs in den USA einen Nettozufluss von 105,1 Millionen Dollar. Auch in den vorangegangenen vier Tagen waren Zuflüsse von jeweils knapp 50 Millionen Dollar zu beobachten. In der Woche davor waren die Zuflüsse sogar noch höher und lagen zwischen 100 Millionen und maximal 305,7 Millionen Dollar, die am 21. Mai in die Spot ETFs flossen.

Spot Bitcoin ETFs started the week with +$105.1M net inflows for Monday. pic.twitter.com/rbNi9rIWNE - Satoshi Stacker (@StackerSatoshi) June 4, 2024

Damit sind inzwischen fast 14 Milliarden Dollar in diese Spot ETFs geflossen, was für so junge ETFs ein rekordverdächtig hohes Volumen darstellt. Darüber hinaus wurden in den letzten Wochen auch in Hongkong Spot ETFs genehmigt, die Anfang Juni einen Rekordtag mit über 31 Millionen Dollar an Zuflüssen erlebten. In Australien und Großbritannien sind die ersten Bitcoinspot ETFs ebenfalls an den Börsen live gegangen, und Thailand hat erst heute durch seine SEC den ersten Spot Bitcoin ETF genehmigt.

Australia and the UK's Bitcoin ETFs just went live.



Thailand just approved Bitcoin ETFs.



Game theory has started playing out pic.twitter.com/aGjubT9ZGN - Vivek (@Vivek4real_) June 4, 2024

Die Entwicklungen dürften dafür sorgen, dass das institutionelle Interesse und die Kaufkraft in Bitcoin weiter zunehmen. Durch ein so konstantes Interesse könnte es in den kommenden Monaten zu einer Angebotsknappheit kommen, was wiederum zu einer Kursexplosion führen könnte. Schließlich steigen die Preise in der Regel, wenn die Nachfrage zunimmt und das Angebot knapp wird.

3. Präsidentschaftswahl in den USA scheint Kryptowährungen zugute zu kommen

Der dritte wichtige Grund, der in den kommenden Monaten zu einer Bitcoin-Rallye führen könnte, ist die bevorstehende Präsidentschaftswahl in den USA. Kryptowährungen scheinen ein immer zentraleres Thema im Wahlkampf zu werden, insbesondere durch die Instrumentalisierung und Förderung durch Donald Trump. Die Republikaner zeigen zunehmend Unterstützung für Kryptowährungen und haben bereits eine Lockerung der Regulierungen sowie eine stärkere Integration von Kryptowährungen in staatliche Institutionen in Aussicht gestellt.

BREAKING: Donald Trump says "I will ensure that the future of crypto and Bitcoin will be made in the USA"



"I will support the right to self custody to the nations 50 million crypto holders" pic.twitter.com/OSfUL91McJ - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) May 26, 2024

Donald Trump selbst hat angekündigt, die USA zum führenden Krypto-Hotspot weltweit machen zu wollen. Er betonte, dass man sich nicht mit dem zweiten Platz zufriedengeben wolle. In seiner Wahlkampfkampagne werden mittlerweile auch Kryptowährungen als Spenden akzeptiert, und es ist bekannt, dass Trump selbst Kryptowährungen im zweistelligen Millionenwert hält. Sollte Trump die Wahl gewinnen, könnte dies eine sehr positive Entwicklung für Kryptowährungen bedeuten und in den USA einen regelrechten Krypto-Boom auslösen.

Da die USA der größte Markt der Welt sind, hätte dies natürlich enorme positive Auswirkungen auf den gesamten Kryptomarkt. Aktuelle Umfragen deuten zudem darauf hin, dass Trump im Rennen um den Präsidententitel leicht vorne liegt. Ein Sieg von Trump könnte somit eine starke Katalysatorwirkung für eine Bitcoin-Rallye und einen allgemeinen Aufschwung im Kryptomarkt haben.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.