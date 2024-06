DOG News: Kurs von Memecoin schießt auf neues Allzeithoch

Der Memecoin-Sektor erlebt derzeit eine bemerkenswerte Wiederbelebung, und dabei sticht ein Coin besonders hervor: Dog Go To The Moon (DOG). Nachdem der Kurs des Coins bereits in den letzten Wochen eine beeindruckende Rallye hingelegt hatte, erreicht DOG nun ein neues Allzeithoch. Anleger und Analysten beobachten gespannt, wie sich dieser trendstarke Memecoin weiterentwickeln wird. Was hat zu diesem explosiven Anstieg geführt und was bedeutet das für die Zukunft des DOG-Kurses?

DOG GO TO THE MOON ist heute der am besten performende Top-Coin im Kryptospace

Memecoins verzeichnen heute überwiegend Gewinne, doch unter den führenden Memecoins sticht einer besonders hervor: Dog Go To The Moon, kurz DOG. Der Memecoin konnte seinen Wert heute um beeindruckende 25 % steigern und ist damit derzeit der am besten performende Coin unter den Top 100 Kryptowährungen. Der jüngste Anstieg ist Teil einer längeren Rallye, die seit der zweiten Maihälfte andauert.

Wichtig zu wissen ist, dass DOG im Vergleich zu anderen Memecoins noch relativ neu ist. Er wurde erst Ende April auf CoinMarketCap gelistet. Zu Beginn hatte der Coin einen Wert von 0,005 $, fiel jedoch in den folgenden Wochen zunächst auf 0,002 $ zurück. Seit diesem Tiefststand hat DOG jedoch stetig an Beliebtheit gewonnen. Zunächst wurde die Marke von 0,005 $ überschritten, und im letzten Monat erlebte Dog Go To The Moon eine beeindruckende Rallye von über 250 %. Allein in den letzten sieben Tagen verzeichnete DOG einen Kursgewinn von mehr als 130 %.

Quelle: CoinMarketCap.com

Der heutige Anstieg könnte DOG nun erstmals über die Marke von 0,01 $ treiben, da der Coin derzeit auf einem neuen Allzeithoch von 0,00975 $ steht. Es ist gut möglich, dass DOG die 0,01 $-Marke in den kommenden Minuten oder Stunden überschreiten wird. Zudem könnte DOG bald erstmals die Marke von 1 Milliarde $ Marktkapitalisierung erreichen. Derzeit liegt seine Marktkapitalisierung bei 974,2 Millionen $, was ihn zur 89. stärksten Kryptowährung am Markt macht. Auch das Handelsvolumen ist aktuell enorm hoch und hat sich seit gestern mehr als verdoppelt, mit einem aktuellen Wert von 92,5 Millionen $ in den letzten 24 Stunden.

Könnte der Kurs nun noch weiter auf einen neuen Höchststand steigen?

Anleger stellen sich jetzt berechtigterweise die Frage, wie es mit Dog Go To The Moon weitergehen wird. Das wichtigste Hindernis ist wie bereits erwähnt der Widerstand bei 0,01 $. Sollte es DOG gelingen, diesen in den kommenden Stunden zu überwinden, könnte dies eine weitere Expansion der aktuellen Rallye zur Folge haben und den Preis in den kommenden Tagen auf 0,012 $ oder sogar 0,015 $ treiben. Eine genaue Vorhersage ist jedoch schwierig, da der Coin hier bisher unbekanntes Terrain betritt und noch keine etablierten Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus auf diesem Kursniveau existieren.

Sollte es DOG jedoch nicht gelingen, die Marke von 0,01 $ zu überwinden, könnte eine zwischenzeitliche Korrektur auf das letzte wichtige Unterstützungsniveau zwischen 0,008 $ und 0,007 $ erfolgen. Falls der Coin auch dort keinen Halt findet, könnte ein weiterer Rückgang des aktuellen Aufwärtstrends in Richtung 0,005 $ drohen. Das wäre jedoch ein äußerst pessimistisches Szenario.

Quelle: TradingView.com

In Anbetracht der Tatsache, dass die Marktkapitalisierung von DOG noch nicht einmal 1 Milliarde $ erreicht hat, gibt es für Dog Go To The Moon in den kommenden Monaten noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Eine Verdopplung oder sogar Verdreifachung des Kurses ist im Falle einer neuen Memecoin-Rallye durchaus möglich. Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass DOG inzwischen zu den Top Ten Memecoins gehört, bereits stark am Markt etabliert ist und seine erste große Rallye in den letzten Wochen bereits erlebt hat.

Daher wenden sich viele Anleger nun auch kleineren Investitionsalternativen im Memecoin-Sektor zu, die noch vor ihrer ersten Rallye oder sogar vor ihrer Markteinführung stehen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der PLAY-Coin des neuen Play-to-Earn-Memecoin-Projektes PlayDoge.

Dieser Memecoin könnte jetzt eine interessante Investitionsalternative darstellen

PlayDoge ist ein vielversprechendes neues Meme-Projekt, das sich derzeit noch in einer sehr frühen Phase befindet. Der zugehörige Coin namens PLAY ist noch nicht auf den Kryptobörsen gelistet und befindet sich aktuell im Pre-Sale. In dieser Phase haben Anleger die Möglichkeit, PLAY zu stark vergünstigten Konditionen von nur 0,00502 $ pro Coin zu erwerben. Bereits jetzt sind über 1,7 Millionen $ an Investitionen zusammengekommen, was das große Interesse an diesem Projekt verdeutlicht.

Quelle: Playdoge.io

PLAY ist die native Kryptowährung des PlayDoge-Projekts und spielt eine zentrale Rolle im eigenen Play-to-Earn-Spiel, dem Doge Companion Game. Das Spiel ist inspiriert von dem Tamagotchi-Hype der 90er Jahre und bietet Spielern die Möglichkeit, im klassischen Pixel-Look ihre eigenen Krypto-Hunde zu füttern, zu trainieren und mit ihnen zu spielen. In klassischen 8-Bit-Side-Scrolling-Abenteuern können Spieler durch verschiedene Aktivitäten im Spiel echte PLAY-Coins verdienen. Die Coins können, sobald sie an Börsen gelistet sind, gegen andere Kryptowährungen oder echtes Geld eingetauscht werden.

Das Projekt möchte an den Erfolg von Tamagotchi in den 90er Jahren anknüpfen und bietet mit seinem Play-to-Earn-Mechanismus eine interessante Renditemöglichkeit für Anleger. Zusätzlich können Token-Inhaber von den attraktiven Staking-Rewards profitieren. Für das Staking von PLAY-Coins können derzeit jährliche Renditen von 175 % erzielt werden, was das Investieren in dieses Projekt gleich doppelt lohnenswert machen könnte.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.