Nach dem deutlichen Kursgewinn zu Wochenstart hat sich die Lage bei Nvidia am Dienstag etwas beruhigt. Die Euphorie, die Konzernchef Jensen Huang mit seinen KI-Ankündigungen ausgelöst hat, hallt aber weiterhin nach. So hat nun auch Mizuho Securities das Kursziel für den Highflyer noch einmal erhöht.Analyst Vijay Rakesh hob das Ziel von 1.180 auf 1.275 Dollar an und rät weiterhin zum Kauf der Aktie. Rund 120 Dollar oder etwa zehn Prozent Potenzial traut er der Aktie auf dem aktuellen Niveau damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...