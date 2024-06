Immer mehr Verbraucher ignorieren herkömmliches unterbrechendes Marketing Airship hilft Marketers, Kundeninteraktionen zu personalisieren und Daten dann zu sammeln, wenn die Aufmerksamkeit des Kunden gewonnen ist

Zu häufige oder schlecht getimte Pop-ups, Interstitials und Takeovers können das Kundenerlebnis beeinträchtigen und sind einige der Hauptgründe für Kunden, eine App zu löschen. Die bei Marketingfachleuten weitverbreiteten Unterbrechungstaktiken haben dazu geführt, dass immer mehr Verbraucher herkömmliches Marketing ignorieren. Vor allem jüngere Generationen unternehmen aktive Schritte, um diese Art von Marketing zu vermeiden.

Auf der Shoptalk Europe stellte Airship, das Unternehmen für Mobile-First-Kundenerlebnisse, heute eine neue Plattform-Erweiterungen vor, die Marketern eine beispiellose Flexibilität und Kontrolle bei der Personalisierung von Content und der Erfassung von Zero-Party-Daten direkt über die Apps der Kunden an die Hand gibt auf eine Art, die von Kunden nicht als störend empfunden wird.

Embedded Content : Integrieren Sie dynamische, personalisierte Inhalte nahtlos in alle Anwendungen, um gezielt die Aufmerksamkeit von Kunden zu wecken auch die von Kunden, die Marketing zumeist ignorieren.

: Integrieren Sie dynamische, personalisierte Inhalte nahtlos in alle Anwendungen, um gezielt die Aufmerksamkeit von Kunden zu wecken auch die von Kunden, die Marketing zumeist ignorieren. Feature Flags : Aktivieren oder deaktivieren Sie problemlos neue No-Code-Erlebnisse und -Funktionen und führen Sie kontrollierte Rollouts durch, um Zuversicht zu gewinnen und die Effektivität zu optimieren, bevor Sie für alle freigeschaltet werden.

: Aktivieren oder deaktivieren Sie problemlos neue No-Code-Erlebnisse und -Funktionen und führen Sie kontrollierte Rollouts durch, um Zuversicht zu gewinnen und die Effektivität zu optimieren, bevor Sie für alle freigeschaltet werden. Plattformübergreifende Wallet-Benachrichtigungen: Erstmals können Marken alle Kunden mit einem mobilen Wallet-Pass für iOS und Android über die Airship Wallet Notifications API benachrichtigen.

Mit Embedded Content, dem neuesten codefreien nativen App-Erlebnis von Airship, lassen sich anpassbare Content-Blöcke überall in Apps einfügen. Auf diese Weise können nichttechnische Teams das Erlebnis für jeden Kunden personalisieren, Feedback einholen und Anreize für hochwertige Aktionen schaffen, ohne dass kontinuierliche Entwickler-Supportleistungen benötigt werden.

Embedded Content stellt einen bedeutenden (und notwendigen) Wandel für Marketer dar, die bisher auf Techniken gesetzt haben, die Kunden durch Werbeanzeigen, E-Mails, SMS und Benachrichtigungen unterbrechen oder sie durch Pop-ups und Prompts von Onlinetätigkeiten ablenken. "Angesichts der zunehmenden Marketingaktivitäten wenden sich Kunden von den Marken ab: Die Öffnungsraten von E-Mails und die Interaktionen in sozialen Medien sind in den letzten zwei Jahren um mehr als 30 zurückgegangen, obwohl das Volumen von Marketing-E-Mails gestiegen ist" (Gartner, Inc., "How to Deliver Commercially Productive Digital Engagement", von Devon Weidemann, Sharon Cantor Ceurvorst, Kristina LaRocca-Cerrone, 17. Juli 2023).

Feature Flags ermöglichen einen kontrollierten Rollout von App-Funktionen und codefreien nativen App-Erlebnissen wie Scenes und Embedded Content. So erhalten Marketingexperten und Entwicklern mehr Freiheit und Sicherheit, um in kurzer Zeit Innovationen einzuführen, Risiken zu mindern und Ergebnisse zu optimieren, bevor ein modifizierter oder vollständiger Rollout stattfindet. Um die Risiken mit Blick auf das Kundenerlebnis zu senken, können Einzelhändler beispielsweise ein kontrolliertes Rollout einer App-Scene zur Einführung eines neuen Kundenbindungsprogramms vornehmen und anschließend die Ausführung weiter verfeinern, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Durch die Freischaltung eines Erlebnisses für eine begrenzte Zielgruppe und die schrittweise Erhöhung des Anteils der Kunden, die es erhalten, können Marketer die Effektivität der Scene verbessern und frühzeitig mögliche Beeinträchtigungen von Workflow oder Arbeitsauslastung der Betriebsteams erkennen und abstellen.

Airship erstellt automatisch ein eigenes Segment für die Feature-Flag-Zielgruppe, sodass Marketingteams diese Kunden gezielt durch Benachrichtigungen und eingebettete Erlebnisse informieren und ansprechen und anhand von Umfragen Feedback zu der neuen Funktion erhalten können.

Die neue Wallet Notifications API bietet Marken die branchenweit erste konsistente Methode zur Benachrichtigung von Inhabern mobiler Wallet-Pässe für iOS und Android mit dynamischer Aktualisierung und Möglichkeiten zur Personalisierung der Pässe. Mit Airship Mobile Wallet können Kunden auf unkomplizierte Weise über bestimmte Themen wie Treueprämien, Coupons, Tickets, Vorteile für Mitglieder, Events und vieles mehr informiert werden.

"Als weltweit führendes Einzelhandelsunternehmen im Segment der Sportbekleidung strebt JD Sports an, mit seinen Kunden auf eine konsistente, angenehme und lohnende Weise Kontakt aufzunehmen in der Filiale, über unsere Website und Apps sowie per E-Mail, SMS und Kundenbindungsprogramm", erklärt Arianne Parisi, EVP Global Chief Digital Officer, JD Sports Fashion Plc. "Die jüngsten Innovationen von Airship im Bereich der mobilen Wallet-Benachrichtigungen und codefreien App-Erlebnisse helfen unserem Team, hochwertige Kundenerlebnisse und verbesserte Personalisierungen bereitzustellen."

Marken können ab sofort das bisher ungenutzte Potenzial des Mobile-Wallet-Marketings ausschöpfen, da jeder Inhaber eines Wallet-Passes durch leicht sichtbare Wallet-Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm des Smartphones angesprochen werden kann. Apple Wallet und Google Wallet sind auf allen Smartphones vorinstalliert es muss also keine App heruntergeladen oder eine Website aufgerufen werden. Dies bedeutet weniger Hindernisse für Marken, um eine beispiellose Reichweite zu erzielen. Dies sind bedeutende Fortschritte für Unternehmen, die konsistente, optimierte Kundenerlebnisse bieten wollen, ohne sich um das vom Kunden gewählte Betriebssystem kümmern zu müssen.

"Die mobile Wallet ist eine wichtige Plattform, weil sie Marketingexperten ermöglicht, zusätzliche Momente der Aufmerksamkeit zu schaffen und ihre Reichweite außerhalb ihrer eigenen Apps zu vergrößern", so Julie Ask, eine renommierte Expertin für mobile App-Erlebnisse. "Es sind nicht nur Kreditkarten, die Verbraucher in ihrer Geldbörse speichern, sondern auch ihre Identität, Bordkarten, Coupons, Fahrkarten, Zugangsausweise und vieles mehr. Die Wallet bietet den Verbrauchern phänomenale Vorteile und Marketern eine weitere Möglichkeit, ihre Kunden zu erreichen."

Der volle Wortlaut von Julies Kommentaren zu mobilen Geldbörsen und zur Zukunft des digitalen Verbrauchererlebnisses finden Sie in der Folge "Masters of MAX" ihres Podcasts.

"Seit den Anfängen der Mobiltelefonie ist Airship führend in der Entwicklung neuer Wege, um mit Kunden auf eine persönliche Art zu kommunizieren von Benachrichtigungen und In-App-Messaging bis hin zu mobilen Geldbörsen und Live-Aktivitäten. Die Expansion der Vertriebskanäle wird sich fortsetzen, doch es ist klarer als je zuvor, dass Marketer die Kundenerwartungen erfüllen müssen, indem sie die Erlebnisse verbessern, anstatt Kunden zu unterbrechen", so Brett Caine, CEO bei Airship. "Wir bieten Marketern das Potenzial und die Kontrolle, die sie benötigen, um sich von der Abhängigkeit von Entwicklern zu befreien. Ab sofort können Marketingexperten auf Messaging und unterbrechende Konzepte verzichten und Kunden in den Momenten ihrer Aufmerksamkeit nahtlos und gezielt anzusprechen."

Registrieren Sie sich für das Airship-Webinar am Donnerstag, 20. Juni, zum Thema "3 Ways Marketers Can Gain More Ease, Freedom and Control" (3 Wege, wie Marketer mehr Leichtigkeit, Freiheit und Kontrolle erlangen können). Die Teilnehmer werden erfahren, wie sie diese spannenden neuen Funktionen einsetzen können, um ihren Kunden die gewünschten Erlebnisse zu bieten, und erhalten Inspiration durch Anwendungsbeispiele führender Marken aus verschiedenen Branchen.

Marken, die Interesse an einem frühen Zugang zu Embedded Content haben, wenden sich bitte an ihren Kundenbetreuer, um an dem Zugangsprogramm von Airship teilzunehmen.

