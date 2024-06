Weltmarktführer im Bereich von Kombinationsprodukten aus Medikamenten und Geräten Kindeva Drug Delivery (Kindeva) gab heute die Erweiterung seiner Anlagen auf dem Charnwood Campus Science Innovation and Technology Park in Loughborough (GB) bekannt. Dieser strategische Umzug von Kindeva unterstützt das Wachstum der Kommerzialisierung grüner Treibstoffe und sichert dem kommerziellen Team des Unternehmens für analytische Labordienstleistungen, das an diesem Ort untergebracht wird, nachdem die Renovierungsarbeiten später in diesem Jahr abgeschlossen sind, einen eigenen Raum zu.

Durch den Umzug wird die Laborfläche des Unternehmens verdoppelt, der Betrieb erweitert und es werden etwa 50 Mitarbeiter der Qualitätskontrolle von der Produktionsstätte von Kindeva in Loughborough versetzt. Das Unternehmen hat gerade seine Investition in eine zweite Produktionslinie für treibgasbetriebene Dosieraerosol (pMDI) Produkte angekündigt, die an dieser Produktionsstätte Low-GWP (Global Warming Potential) Treibstoffe enthalten. Dieser zusätzliche Raum bietet darüber hinaus Potenzial für eine weitere Expansion, um zukünftige Innovations- und Nachhaltigkeitschancen zu unterstützen, einschließlich der Entwicklung und anderer unterstützender Funktionen an einem Standort.

"Da Kindeva weltweit weiter wächst, bedeutet diese Erweiterung einen weiteren Schritt zur weiteren Kommerzialisierung der Low-GWP-pMDI-Produkte unserer Kunden", so Carl Brookes, Vice President, Manufacturing and Operations Loughborough bei Kindeva. "Dies ist eine aufregende Zeit für grüne Treibstoffe und Kindeva ist bestrebt, bei diesen Produktübergängen weiterhin an der Spitze zu bleiben, um einen grüneren Planeten zu unterstützen. Da Kindeva weiterhin nachhaltigere Technologien und Prozesse entwickelt, bewerten wir ständig das Potenzial unserer Drug-Device-Plattformen und unserer Standorte. Unsere Erweiterung auf dem Charnwood Campus wird Kindeva unterstützen, mit den führenden Einrichtungen für unsere Mitarbeiter weiter voranzuschreiten, deren Aufgabe es ist, die höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Produkte, die wir herstellen, zu gewährleisten und letztendlich die Gesundheit der Patienten, die wir betreuen, zu verbessern."

Über Kindeva Drug Delivery

Kindeva Drug Delivery ist ein globales Unternehmen im Bereich der Auftragsentwicklung und -herstellung, das sich auf Kombinationsprodukte aus Medikamenten und Hilfsmitteln konzentriert. Wir entwickeln und produzieren Produkte in einer Vielzahl von Darreichungsformen, einschließlich pulmonaler und nasaler, injizierbarer und transdermaler Darreichungsformen. Unser Dienstleistungsangebot erstreckt sich von frühen Machbarkeitsstudien über die Abfüllung von Arzneimitteln im kommerziellen Maßstab bis hin zur Herstellung von Behälterverschlusssystemen und der Zusammenstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Kindeva betreut von seinen hochmodernen Produktions-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA und in Großbritannien aus einen internationalen Kundenstamm.

