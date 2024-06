NetApp baut Zusammenarbeit mit Porsche Motorsport aus und bietet ganzheitliche Datenlösungen zur Leistungssteigerung auf der Rennstrecke

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute bekannt, dass es seine Beziehung zu Porsche Motorsport erweitert hat und nun exklusiver Partner für intelligente Dateninfrastrukturen ist. Damit wird der Zugang zu den Daten von Porsche Motorsport beschleunigt, um die strategische Entscheidungsfindung auf der Rennstrecke zu unterstützen. Diese Erweiterung schafft auch eine neue Beziehung zwischen NetApp und dem Team Porsche Penske Motorsport in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship (IWSC) und der World Endurance Championship (WEC) sowie eine weitere Unterstützung für das TAG Heuer Porsche Formula E Team.

Während der Zusammenarbeit mit NetApp hat das TAG Heuer Porsche Formula E Team vier Siege in der Formel-E-Saison 2023-2024 errungen und sich damit in eine wettbewerbsfähige Position für die Saison gebracht. Der Ansatz von NetApp für Renndaten über seine intelligente Dateninfrastruktur gibt dem Formel E Team Echtzeit-Zugriff auf die Daten, die Porsche benötigt, um die Rennstrategie zu informieren, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und die Ergebnisse zu verbessern. So helfen datengestützte Simulationen dem Team dabei, den besten Moment für die Aktivierung des charakteristischen Formel-E-Attack-Modus zu finden, der zusätzliche 50 Kilowatt Motorleistung für einen gut getimten Geschwindigkeitsschub freischaltet. Mit der erweiterten Partnerschaft wird das Team Porsche Penske Motorsport die NetApp Technologie in Nordamerika nutzen, um die Daten zu teilen und zu analysieren, die es benötigt, um ähnlich komplexe Entscheidungen in der IWSC und WEC zu treffen.

"Rennen sind der ultimative Test für die Technologie, denn Geschwindigkeit ist buchstäblich der Name des Spiels. Nur eine intelligente Dateninfrastruktur kann Daten schnell genug liefern, um Motorsportteams zu einer Siegesrunde zu verhelfen", sagt Gabie Boko, Chief Marketing Officer bei NetApp. "Der Motorsport generiert während und sogar vor einem Rennen riesige Datenmengen, die ihnen helfen, ihre Rennstrategie zu entwickeln und auf veränderte Bedingungen zu reagieren. Die Teams von Porsche Motorsport benötigen einen zuverlässigen und sofortigen Zugriff auf ihre Daten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Als Marktführer im Bereich Unified Data Storage ist NetApp bestens positioniert, um Porsche Motorsport bei der gemeinsamen Nutzung und Analyse seiner Daten in seiner komplexen und hochleistungsfähigen IT-Umgebung zu unterstützen, wo und wann immer sie benötigt werden von der Garage bis zur Rennstrecke."

Im Rahmen dieser Partnerschaft kann Porsche Motorsport in Echtzeit auf seine Daten zugreifen und die Leistung von Fahrern und Teams unterstützen, indem es die marktführenden Funktionen von NetApp nutzt, darunter:

Cloud Volumes ONTAP : Dieses Angebot schafft für Porsche Motorsport eine konsistente Speichererfahrung in seiner hybriden Cloud-Umgebung, die es ermöglicht, alle Daten des Teams in der Cloud zu konsolidieren, aber überall dort abzurufen, wo sie benötigt werden.

: Dieses Angebot schafft für Porsche Motorsport eine konsistente Speichererfahrung in seiner hybriden Cloud-Umgebung, die es ermöglicht, alle Daten des Teams in der Cloud zu konsolidieren, aber überall dort abzurufen, wo sie benötigt werden. BlueXP : Porsche Motorsport nutzt diese Software, um eine einzige Steuerungsebene für die Verwaltung seiner Daten in seiner hybriden Cloud-Umgebung zu schaffen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, lokale Kopien von Datensätzen zu erstellen, um Analysen mit geringer Latenz für die Entscheidungsfindung in Echtzeit an der Strecke durchzuführen.

: Porsche Motorsport nutzt diese Software, um eine einzige Steuerungsebene für die Verwaltung seiner Daten in seiner hybriden Cloud-Umgebung zu schaffen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, lokale Kopien von Datensätzen zu erstellen, um Analysen mit geringer Latenz für die Entscheidungsfindung in Echtzeit an der Strecke durchzuführen. Cloud Backup: Die Nutzung dieser Funktion schützt die erheblichen Investitionen an Zeit, Geld und Fachwissen, die Porsche Motorsport in die Erstellung seiner Daten gesteckt hat, indem sie hohe Verfügbarkeit und Cyber-Resilienz gewährleistet.

"Im Motorsport geht es mehr um Technologie als um alles andere. Ein guter Fahrer ist nur so gut, wie das Fahrzeug und die Rennstrategie ihn befähigen können", sagt Carlo Wiggers, Leiter Team Management, Business Relations und Esports bei Porsche Motorsport. "NetApp unterstützt uns mit einer intelligenten Dateninfrastruktur, die unsere Daten genau an den Ort bringt, an dem sie am nützlichsten sind. Unsere Teams reisen für Rennveranstaltungen um die ganze Welt, benötigen aber dennoch eine Verbindung zu den Daten, die von unserer Heimatbasis in Deutschland generiert werden. NetApp hat immer wieder bewiesen, dass es diese Daten zuverlässig und schnell liefern kann. Das hat uns das Vertrauen gegeben, unsere Partnerschaft auf die IWSC- und WEC-Veranstaltungen in Nordamerika auszuweiten.

