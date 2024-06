Dow Jones, DAX und Co. verhielten sich zu Beginn der laufenden Woche zwar eher ruhig. Bei den Einzeltiteln gab es aber gestern so manche bemerkenswerte Entwicklung zu sehen. Mancher Höhenflug setzte sich fort und hier und dort machten sich neue Hoffnungen breit und auch Meme-Aktien rücken wieder in den Fokus der Börsianer.Viel Aufmerksamkeit erfährt derzeit der Tech-Sektor aufgrund der Computex-Messe in Taiwan. Dort trifft sich das Who's Who der Branche, um Neuigkeiten vorzustellen und über frische Chancen für die Zukunft zu plaudern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...