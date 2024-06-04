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Dienstag, 04.06.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 688 internationalen Medien
10 Gründe für ein herausragendes Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Nickel-Aktie
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WKN: A2N5Y2 | ISIN: US05465C1009 | Ticker-Symbol: BB4
Frankfurt
04.06.24
16:01 Uhr
43,000 Euro
-6,600
-13,31 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P SmallCap 600
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AXOS FINANCIAL INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AXOS FINANCIAL INC 5-Tage-Chart
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45,20046,20022:00
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AXOS FINANCIAL
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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.