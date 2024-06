Netflix sieht nett aus! Die Bullen warten jetzt auf den Bounce!

Gewinnmitnahmen bei Netflix-Aktie (NFLX) wettgemacht!

Der Streaming-Dienst pfeift auf die Veröffentlichung der Abo-Zahlen!

Netflix (NFLX) - ISIN US64110L1061

Rückblick: Beim Blick auf den Chart fällt das abrupte Gap Down auf, das die Netflix-Aktie nach den Earnings zum ersten Quartal ablieferte. Obwohl die fundamentalen Zahlen über den Erwartungen der Analysten gelegen hatten, reagierten die Anleger mit massiven Gewinnmitnahmen. Die Tatsache, dass das Wertpapier inzwischen höher notiert als vor der Quartalsmeldung zeigt, dass die Bullen weiterhin am Ruder sind. Der jüngste Pullback in Form einer Bullnflagge zum 20er-EMA mit Tests der grüne Linie, aber darüber liegenden Schlusskursen eigenet sich für ein Long Setup

Netflix-Aktie: Chart vom 04.06.2024, Kürzel: NFLX Kurs: 631.46 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullsches Szenario

Wenn alles nach Plan läuft, steigt die Netflix-Aktie in den nächsten Tagen über das Hoch vom dienstag und steuert gleich wieder das Hoch der vergangenen Woche an.

Mögliches bärsches Szenario

Unterhalb der unteren gelben Linie wäre das Setup erst einmal im Eimer. Die Unterstützungslinie bei der Marke von 625 USD ist wichtig. Darunter dürften die Bullen an Selbstbewusstsein verlieren und sich womöglich in die Sommerpause verabschieden.

Meinung

Netflix verzeichnet ein beeindruckendes Quartal: Der Umsatz stieg um 15 Prozent, der Gewinn um 54 Prozent und die Abonnentenzahl um 16 Prozent. Das Management erhöhte daraufhin seine Prognosen, zum Beispiel eine erwartete Marge von 25 Prozent fürs Gesamtjahr. Das werbefinanzierte, günstigere Abo wächst mit 65 Prozent am schnellsten. Ursache des Abverkaufs nach den Quartalszahlen war die Ankündigung, dass Netflix ab 2025 keine detaillierten Nutzerzahlen mehr veröffentlichen wird, was zunächst als Verschleierungsmöglichkeit für negative Tendenzen bei den Abos interpretiert wurde. Das Unternehmen begründet den Schritt mit unterschiedlichen Abomodellen und -preisen sowie dem Fokus auf das Werbegeschäft als zweite Säule.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 273.03 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1991.50 Mio USD

Quellennachweis: https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/aktienanalyse-netflix-uebertrifft-alles-und-verliert-trotzdem/29764258.html

Meine Meinung zu Netflix ist bullisch.

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 04.06.2024

