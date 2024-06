Welcher Memecoin explodiert als Nächstes? Base Dawgz schon am 1. Tag!

Am heutigen Tage wurde der Vorverkauf des neuen Base-Memecoins Base Dawgz ($DAWGZ) gestartet. Besonders beeindruckend war, dass aufgrund des Hypes schon innerhalb der ersten Minuten Coins im Wert von mehr als 210.000 USD verkauft wurden.

Er positioniert sich als Hunde-Memecoin, da diese eine besonders große Beliebtheit auf dem Memecoin-Markt und insbesondere der Base-Chain erreicht haben. Denn sieben der Top 10 sind genau in dieser Nische angesiedelt. Dabei kommen die Base-Memetoken schon auf eine Bewertung von 2,1 Mrd. USD, obwohl es sie erst seit Kurzem gibt.

Eine für Memetoken besonders interessante Funktion ist das Share-to-Earn-Konzept von Base Dawgz. Aber auch das später eingeführte Staking sorgt für attraktive Tokenomics, welche wiederum leichter Investoren anziehen, die den Kurs fördern.

Zwar ist Base die primäre Blockchain, jedoch macht er sich auch das Potenzial der anderen Ökosysteme zunutze. Denn der Coin soll auf unterschiedlichen Chains eingeführt werden, was wiederum seine Zukunftssicherheit verbessert. Dabei ist er unter anderem auf Ethereum, Solana, BNB Chain, Avalanche und Polygon verfügbar.

Interessierte können die $DAWGZ-Coins noch in der ersten Vorverkaufsstufe erwerben. In dieser können sie mit den Coins ETH, SOL, BNB, AVAX und USDT für einen Preis von 0,0479 USD gekauft werden.

Allerdings verwendet der Vorverkauf einen Preiserhöhungsmechanismus, welcher durch das Erreichen der Finanzierungsziele oder der Countdowns ausgelöst wird. Spätestens in sechs Tagen wird der Verkaufspreis erneut erhöht, sodass sich Interessierte beeilen sollten, wenn sie sich den günstigsten Einstiegspreis sichern wollen.

https://x.com/BaseDawgz/status/1797639065744838742

Base-Memecoins wie Base Dawgz entwickeln sich hervorragend

Obwohl die Blockchain von Base noch nicht so alt wie andere Netzwerke ist, hat sie schon einige bedeutende Projekte vorzuweisen. Dies sind unter anderem der Memecoin Degen und das SocialFi-Projekt Friend.tech, die beide schnell für großes Aufsehen gesorgt haben.

Die von der Kryptobörse Coinbase gestartete Blockchain hat sich schnell auf dem Kryptomarkt etabliert. In diesem förderlichen Umfeld startet nun auch der neue Memetoken von Base Dawgz, dem schon jetzt einige Analysten eine überdurchschnittliche Entwicklung nachsagen.

Im Verhältnis zu den Memecoin-Gemeinschaften anderer Blockchains wie Solana, handelt es sich bei Base noch um einen Markt, der sich noch am Anfang seines Wachstums befindet. Jedoch sind schon heute die Memecoin-Communities von BRETT, NORMIE und TOSHIE eine ernst zu nehmende Größe.

Der erste auf der Base-Blockchain gestartete Memecoin ist DEGEN, welcher weniger als vier Monate nach seinem Start bereits eine Marktkapitalisierung von 707,40 Mio. USD erreicht hat.

Ein anderes Beispiel ist der Memecoin BRETT. Er konnte heute eine Marktkapitalisierung von 1,16 Mrd. USD und somit Platz sieben der Memetoken auf CoinGecko erzielen. Auf dem dritten Platz liegt TOSHI mit einer Marktkapitalisierung von 311,22 Mio. USD.

Sie alle gehören auch heute wieder zu den Kursgewinnern, wobei BRETT um 15,2 %, DEGEN um 9,6 % und TOSHI um 3,7 % im Preis zulegen konnte. Aber auch der Sektor der Base-Memecoins insgesamt profitiert heute von einem größeren Optimismus und verzeichnete einen Anstieg der Bewertung um 9,5 % auf 2.105.578.824 USD.

Die Wahl von Base für den Start eines Memecoins könnte sich insbesondere im aktuellen Marktumfeld als eine besonders strategische Wahl herausstellen. Möglicherweise könnte Base Dawgz ebenso wie DEGEN um bis zu 5.437.400 % oder wie BRETT um bis zu 73.116.338 % steigen.

Base Dawgz baut auf dem Kulturerbe von Shiba Inu auf

Wie es sich für einen richtigen Memecoin gehört, hat das Team von Base Dawgz seinen Fokus auf seine Gemeinschaft gelegt. In diesem Zusammenhang bietet es das neue Share-to-Earn, welches den Teilnehmern Punkte für das Teilen von Social-Media-Beiträgen des Projekts vergütet. Diese können wiederum in die DAWGZ-Coins umgetauscht werden.

Interessierte können die dazugehörige Funktion auf der Website des Projekts unter der Rubrik "Empfehlen und verdienen" finden. Dafür müssen sie lediglich eine Wallet verbinden, um anschließend einen Empfehlungslink zu erstellen. Für alle über diesen Link abgewickelten Verkäufe erhalten die Werbetreibenden 5 % des Investitionsbetrags.

Dafür müssen die Teilnehmer ihr X-Konto mit der Website verbinden. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass sie die Punkte verdienen, welche sie später in Kryptowährungen umtauschen können.

Somit wurde ein Konzept entwickelt, welches die Kreativität der Gemeinschaft belohnt. Durch ihre Beiträge kann wiederum die Reichweite des Projekts gesteigert werden, was tendenziell in höheren Kursen resultiert. Somit ist ein positiver Kreislauf möglich.

Für ausreichend Belohnungen sollen 15 % der insgesamt 8.453.000.000 $DAWGZ-Coins sorgen. Weitere 20 % sind für den Vorverkauf, 20 % für die Liquidität, 15 % für das Marketing und 10 % für die Börsenlistungen vorgesehen.

Im Unterschied zu den vielen betrügerischen Memecoins setzt das Team von Base Dawgz auf eine höhere Sicherheit. Deswegen hat es den Code des Smart Contracts von den Web3-Sicherheitsexperten von Solid Proof auf Schwachstellen überprüfen lassen. Somit müssen sich Investoren weniger Sorgen über betrügerischen Code und Hacks machen.

Dabei kam heraus, dass im Nachhinein keine weitere Coins hinzugefügt und verbrannt werden können. Ebenso gibt es keine Hintertüren im Programmiercode, welche Manipulationen ermöglichen.

Base Dawgz profitiert von Aufholgeschwindigkeit von Base

Während zuletzt vorwiegend die Blockchain von Solana im Bereich der Memecoins besonders dominant war, holt Base immer weiter auf. Bereits heute gehört es zu einem der führenden Web3-Ökosysteme in diesem Bereich.

Es gibt jedoch einige Unterschiede zwischen ihnen. So ist Solana eine Layer-1-Blockchain, während es sich bei Base um eine Layer-2-Blockchain auf Ethereum handelt, welche dessen Skalierungsprobleme adressiert.

Die Layer-2 kommt bisher schon auf 400 TPS (Transaktionen pro Sekunde). Jedoch soll die Geschwindigkeit künftig noch weiter verbessert werden, sodass sie zunehmend zur Konkurrenz von Solana werden könnte.

Solana kommt hingegen auf 1.000 TPS, was jedoch zu einer sehr hohen Nachfrage und somit zu Überlastungsproblemen geführt hat. An diesen arbeitet nun das Team, um sie noch robuster zu gestalten. Allerdings kommt es derzeit in 40 % der Transaktionen zu Abbrüchen.

Dies kann insbesondere auf einem so volatilen Markt wie dem der Memecoins für Trader besonders frustrierend sein. Deswegen wäre es nicht verwunderlich, wenn immer mehr Händler und Entwickler auf andere Chains wie vor allem Base ausweichen, bis die Überlastungsprobleme von Solana überwunden wurden.

Base Dawgz profitiert von zuverlässiger, günstiger und schneller Chain

Die Blockchain von Base nutzt eine separate Sidechain, welche wesentlich niedrigere Gebühren und eine höhere Geschwindigkeit als Ethereum ermöglicht. Denn sie läuft separat und speichert nur gelegentlich gebündelte Daten zur Sicherheit auf der Layer-1 von ETH.

Es gibt jedoch noch einige weitere Argumente, welche für eine steigende Nachfrage nach Base-Angeboten sprechen. Denn Solana führt zwar noch mit 53 Mio. zu 4,5 Mio. Transaktionen, allerdings liegt der Fiat-Betrag der Transaktionen der Wallets an dezentrale Anwendungen von Base höher.

So kommt es laut den Angaben von DappRadar auf 1,76 Mrd. USD und den fünften Platz der Chain. Solana erzielte hingegen nur 1,1 Mrd. USD. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Layer-2 von der wachsenden Nutzerbasis von Coinbase profitiert, die 2022 bei 110 Mio. Personen weltweit lag.

Eine weitere Metrik zur Bewertung von Blockchains ist der TVL (Total Value Locked). Er gibt an, wie viele Kryptowährungen in Smart Contracts gesperrt wurden. In diesem Bereich erzielte Base seit März einen Anstieg auf derzeit 1,7 Mrd. USD.

Zeitweise konnte sich der TVL explosionsartig erhöhen, wie zwischen Mitte März und April. In dieser Zeit hat sich der TVL mehr als verdoppelt. Solana kommt hingegen derzeit auf ein TVL von 4,8 Mrd. USD.

Beim täglichen Transaktionsvolumen erreicht Base derzeit 320 Mio. USD. Somit ist es nur rund die Hälfte von Solanas 733 Mio. USD. Allerdings darf man dabei nicht vergessen, dass es erst vor rund einem Jahr gestartet wurde.

Neben Base könnte auch Base Dawgz enorm profitieren

Betrachtet man die Entwicklung der Base-Blockchain, so geben die Daten Hoffnungen auf eine positive Entwicklung. Zudem könnte sie wegen ihrer vorteilhaften Eigenschaften im Bereich der Memecoins zunehmend an Beliebtheit gewinnen.

Mit zunehmender Nachfrage kann die Layer-2 wiederum einem Belastungstest unterzogen werden. Sollte sie weiterhin so solide wie aktuell laufen, könnte dies das Interesse von Nutzern, Investoren und Entwicklern zusätzlich steigern.

Auf diesem jungen Markt positioniert sich Base Dawgz zu einem hervorragenden Zeitpunkt. Somit könnten wie auch bei anderen Base-Memecoins wie BRETT zuvor Renditen von bis zu 73.116.338 % möglich werden.

Schließlich wächst die Blockchain schnell und es werden motivierende Share-to-Earn-Funktion und ein passives Einkommen durch Staking geboten. Überdies macht sich Base Dawgz den beliebten Shiba-Inu-Kult zunutze.

Noch können sich Interessierte die günstigen Einstiegspreise sichern. Alle Käufer sollten Base Dawgz zur Sicherheit auf X und Telegram folgen, damit sie möglichst frühzeitig von wichtigen Updates erfahren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.