--Green Street wächst weiter und erweitert seine paneuropäische Produktpalette um umfassende und detaillierte Objektdaten für den Einzelhandelssektor--

Green Street, der herausragende Anbieter von Informationen und Analysen zu Gewerbeimmobilien in den USA und Europa, hat Locatus übernommen den führenden niederländischen Anbieter von hochwertigen, unabhängigen Daten und Analysen für den Einzelhandelssektor in der Benelux-Region. Locatus ist die vierte Übernahme von Green Street seit 2020 und folgt auf die Ende 2023 erfolgte Übernahme von Local Data Company (LDC), dem branchenführenden britischen Anbieter von Standortdaten für den Einzelhandel.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240604317769/de/

Green Street Acquires Locatus, Benelux Market Leader for Proprietary Retail Data and Analytics (Graphic: Business Wire)

"Das Engagement von Locatus, der führende Anbieter von Einzelhandelsdaten in den Benelux-Ländern zu sein, und das große Talent des Unternehmens passen hervorragend zu Green Street. Die tiefe Abdeckung des Einzelhandels in den Benelux-Ländern beschleunigt unser Engagement für die Ausweitung von Daten und Analysen auf Immobilienebene und ergänzt die Übernahme von Local Data Company in Großbritannien im vergangenen Jahr", sagte Jeffry Stuek Jr., Chief Executive Officer von Green Street. "Wir freuen uns, diese Fähigkeiten zu integrieren, um unseren Kunden die umfassendsten und besten Einzelhandelsanalysen auf Immobilienebene zu bieten, die in der Region verfügbar sind."

Seit mehr als 20 Jahren sammelt Locatus unabhängige und geschützte Einzelhandelsinformationen und Daten zu allen Geschäften und verbraucherorientierten Dienstleistungsunternehmen, zunächst in den Niederlanden, dann in der gesamten Benelux-Region und anderen europäischen Großstädten. Locatus bietet umfassende Einblicke in 400.000+ Einzelhandelsgeschäfte in den Benelux-Ländern, einschließlich Einzugsgebiet, Passantenzahlen und zuverlässiger Analysen zu Leerstand, Gesundheit und mehr. Locatus bedient eine breite Palette von Kundensegmenten, darunter Behörden, Einzelhändler, Investoren, Entwickler, Berater und mehr.

"Locatus ist froh über die Zusammenarbeit mit Green Street. Wir sehen große Chancen, unsere Einzelhandelsdatenbank auf andere europäische Länder auszuweiten. Darüber hinaus wird uns die Green Street-Infrastruktur dabei helfen, unsere Fähigkeiten zu verbessern, unsere Kunden mit qualitativ hochwertigen Daten und hochmodernen Dashboards zu bedienen", sagte Gerard Zandbergen, Chief Executive Officer von Locatus.

Weitere Informationen finden Sie auf der Locatus Website oder der Green Street Website.

Über Green Street

Green Street ist im Sektor Gewerbeimmobilien der führende Anbieter umsetzbarer Forschungs-, Nachrichten-, Daten-, Analyse- und Beratungsdienste in den USA und Europa. Seit mehr als 35 Jahren liefert Green Street beispiellose Informationen und vertrauenswürdige Daten über die öffentlichen und privaten Immobilienmärkte und unterstützt Investoren, Banken, Kreditgeber und andere Branchenteilnehmer bei der Optimierung von Investitions- und strategischen Entscheidungen. Das Unternehmen liefert über eine SaaS-Plattform exklusive Marktinformationen, schlüssige Erkenntnisse und prädiktive Analysen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.greenstreet.com.

Über Locatus

Locatus ist ein Marktführer im Bereich der unabhängigen Einzelhandelsinformationen in Europa. Locatus sammelt seine eigenen Daten über alle Geschäfte und verbraucherorientierten Dienstleistungsunternehmen und macht diese Informationen seinen Kunden über eine Online-Datenbank zugänglich, die die Niederlande, Belgien, Spanien und andere große europäische Städte abdeckt. Locatus hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden und wurde im Jahr 2000 gegründet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte locatus.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240604317769/de/

Contacts:

Green Street

Katie Clemons Ball

Senior Vice President, Global Marketing

+1 949-640-8780

media@greenstreet.com