Die Verweigerung der Realität bringt leider nichts ausser dass die Wirtschaft abwandert und dann das CO2 im Ausland entsteht was ja nicht Sinn und Zwecke ein kann. Der Uranmarkt läuft und hat tolle Investments parat!

Quelle: Hobson Anlage, UEC, Texas

Uran und dann klappts auch mit der Energieversorgung in Zukunft!

Der Uranmarkt ist im Defizit und nach dem kommenden Einfuhrverbot von Russischem Uran in die USA muss hier einiges passieren. Der Uranpreis selbst ist zwar bei rund 90 $ pro Pfund fest genagelt. Jedoch kann sich dies sehr schnell ändern. Denn die weltweite Atomkraftwerksflotte wächst unaufhörlich weiter. So sind momentan 60 Reaktoren im Bau, 92 sind geplant und 343 befinden sich in der erweiterten Langfristplanung.

Der Uranmarkt ist im strukturellen und realen Defizit. Wo kommen die Rohstoffe her sprich, das Uran her? Auch für dieses werden Angebotsdefizite im Uranmarkt von rund 41 Mio. Pfund erwartet. Die weltweite Nachfrage liegt bei ca. 197 Mio. Pfund Uran, wächst mit ca. 2,5% pro Jahr und die erwartete Produktion liegt nur bei 155 Mio. Pfund Uran. Jedoch geht dies die nächsten Jahre so weiter. Bis 2034 beläuft sich das kumulierte Defizit auf rund 406 Mio. Pfund.

Der Stromverbrauch steigt munter weiter auf der Welt vor allem wegen den vielen neuen Künstliche Intelligenz Anwendungen die die Welt fluten in den nächsten Jahren. Stichwort: Rechenzentren! Eine Goldman Sachs Studie sieht die Stromnachfrage um ca. 2,4% steigen zwischen 2022-2030 in den USA. Rechenzentren sind das stärkste wachsende Segment mit 0.9 Prozentpunkten. Ein Drittel der Gesamtnachfrage! Eine Anfrage bei ChatGPT braucht 10-mal mehr Strom als die Verarbeitung einer Google Suchanfrage! Das Electric Power Research Institute (EPRI) fand heraus dass der Stromverbrauch von Rechenzentren ca. 9% Gesamtverbrauch in den USA bis 2030 ausmachen wird. Das ist eine Verdopplung zu heute!

Daher sind die Uranexploration aber auch der zügige Produktionsaufbau in den USA sehr wichtig. In der Exploration sind hier ISO Energy, Premier American Uranium und Cosa Resources zu nennen.

ISOEnergy startet gerade wieder ein Explorationsprogramm mit insgesamt 30 Diamantbohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 9.825 Metern auf den Projekten Larocque East und East Rim, um an die positiven Ergebnisse des Winterexplorationsprogramms anzuschließen. Zusätzlich ist man dabei, die früher produzierenden Minen Tony M, Rim, Sage Plain und Daneros in die Produktionsreife zu bringen. Wir können uns hier einen Neustart der Minen ab 2025/2026 vorstellen.

Premier American Uranium konnte soeben 5,8 Mio. CAD einwerben und übernahm American Future Fuel. Das Unternehmen ist ein kommender Topplayer im Uranexplorationssektor.

Cosa Resources startet nun auch ihr Sommerexplorationsprogramm auf ihren Vorkommen im Athabasca Becken in Kanada. Mit Diamantbohrungen auf Ursa folgt man den positiven Winterbohrergebnissen und testet das zweite Vorrangzielgebiet. Mittels Ambient Noise Tomography (ANT) Untersuchungen will man den Streich auf Ursa priorisieren und folgt den guten luftgestützen Untersuchungsergebnissen auf Orion. Wir sind für alle drei Unternehmen positiv gestimmt.

Zwei Topunternehmen hinsichtlich Produktion in den USA bzw. zukunftsgerichtete Investitionen in Uran sind Uranium Energy Corporation, kurz UEC genannt und die Uranium Royalty Corporation.

UEC war bereits schon in der Uranproduktion, mottete diese jedoch wegen des Preisverfalls ein. Nun kann man im August 2024 wieder mit der Irigaray Verarbeitungsanalge in Wyoming starten. Die Kapazität liegt bei 2,5 Mio. Pfund pro Jahr und in 2025 könnte man dann in Texas mit der Uranproduktion auf der Hobson Anlage starten. Diese könnte 4 Mio. Pfund Uran im Jahr verarbeiten. Damit wäre man auf einen Schlag in 2026/2027 der größte Uranproduzent in den USA. Wir schätzen die All-in Kosten pro Pfund Uran auf 45$ was bei Preisen von 90$ und darüber tolle Margen eröffnet für UEC.

Die Aktie ist interessant und hat bei uns im Point and Figure Chart ein Kaufsignal generiert. Die leichte Korrektur die man im Chart sieht ist völlig normal und eröffnet eine Einstiegschance für neue Aktionäre. Unser Kursziel liegt bei 18 USD für die Aktie auf Sicht von 2-3 Jahren.

Uranium Royalty ist das einzige Royaltyunternehmen im Uranuniversum. Das Portfolio besteht aus 18 Royalties im Stadium der Entwicklung, Fortgeschritten sowie in genehmigten und produzierenden Uranprojekten in verschiedenen Jurisdiktionen. Dazu gehören Royalties auf die Weltklasse Minen McArthur River und Cigar Lake.

Man arbeitet mit Marktführern wie Orano, Cameco, CGN, Energy Fuels, CNNC oder auch enCore zusammen.

Hinzu kommt ein toller Bestand an physischem Uran und man hat einen Angebotsstream mit CGN sowie ein strategische Arrangement mit Yellow Cake. Die Blianz ist kerngesund mit rund 330 Mio. $ an liquiden Mitteln und Vermögenswerten und deckt locker 70% der Marktkapitalisierung ab.

Der Chart hat einen Boden im Bereich 3,25 CAD ausgebildet und wir sehen hier eine tolle Einstiegschance. Das erste Kursziel liegt bei 5 CAD. Längerfristig sehen wir dann 8,50 CAD als machbar an. Uran ist und bleibt ein tolles Investment das enorme Zukunft hat.

Der Stromverbrauch steigt weiter und man braucht vor allem grundlastsicheren Strom zusammen mit den Erneuerbaren Energien. Beides zusammen macht die Welt CO2 freier und gleichzeitig kann die Wirtschaft sich entfalten.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

