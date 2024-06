Tokenisierte Zahlungen haben im letzten Jahr 650 Millionen Dollar an Betrug eingespart.

Die kürzlich vorgestellten Daten-Tokens von Visa geben Verbrauchern mehr Kontrolle über ihre Daten und ermöglichen nahtlose, KI-gestützte Einkaufserlebnisse.

Visa gab heute einen bedeutenden Meilenstein seiner Tokenisierungs-Technologie bekannt: Visa Token haben im letzten Jahr weltweit mehr als 40 Milliarden Dollar1 an zusätzlichen E-Commerce-Umsätzen für Unternehmen generiert und 650 Millionen Dollar2 an Betrugsfällen eingespart. Außerdem gab Visa bekannt, dass es seit der Einführung der Technologie 2014 mehr als 10 Milliarden Token ausgegeben hat.

In den letzten 10 Jahren hat Visa die Sicherheit im gesamten Zahlungssystem durch Tokenisierung weiter verbessert eine Technologie, die sensible persönliche Daten durch einen kryptografischen Schlüssel ersetzt, der sensible Zahlungsdaten verbirgt. Tokenization kann in jedes Gerät eingebettet werden, was digitale Zahlungen sicherer macht, während sie für Betrüger praktisch nutzlos sind.

Derzeit werden bei 29 aller von Visa abgewickelten Transaktionen Token verwendet3 was die weite Verbreitung und das Vertrauen der Verbraucher in diese sichere Zahlungsmethode zeigt.

Die Tokenisierungstechnologie hat auch zu einem Anstieg der Zahlungsgenehmigungsraten um sechs Basispunkte weltweit geführt. Insgesamt kann die Tokenisierung die Betrugsrate um bis zu 60 senken, was den Unternehmen zu erfolgreicheren Transaktionen verhilft und Verbrauchern und Händlern jeder Größe die dringend benötigte Sicherheit bietet4

"Der heutige Meilenstein zeigt, welchen Einfluss die Tokenisierung auf das gesamte Zahlungsverkehrsökosystem hat, seit wir die Technologie vor 10 Jahren eingeführt haben", sagt Jack Forestell, Chief Product Officer bei Visa. "Token haben das Spiel verändert sie sichern Online-Zahlungen und ebnen den Weg für weitere Innovationen vom Tappen zum Bezahlen am Telefon bis hin zu einer Zukunft, in der wir im Zeitalter der KI mehr Kontrolle über unsere Daten haben."

Visa, das den Meilenstein heute live auf der Bühne der Money20/20 in Amsterdam verkündete, hat 2020 seinen milliardsten Token ausgegeben. Die Einführung von Token hat sich in den letzten vier Jahren deutlich beschleunigt, was zum Teil auf die Umstellung auf die digitale Welt während der Pandemie zurückzuführen ist. Heute sind mehr als 8.000 Emittenten für die Tokenisierung freigeschaltet, und mehr als 200 Märkte weltweit sind mit der Technologie ausgestattet. In den letzten 12 Monaten tätigten täglich über 1,5 Millionen eCommerce-Händler Transaktionen mit Visa Tokens.

Die Zukunft der Token: Die Veränderung des Kundenerlebnisses

Eine kürzlich von Visa durchgeführte Umfrage ergab, dass weniger als ein Drittel der Verbraucher weltweit das Gefühl haben, die Kontrolle über ihre Daten zu haben5 und nur etwas mehr als ein Drittel weiß, wie ihre Daten verwendet werden. Die Tokenisierung kann jedoch eine völlig neue Ära der Personalisierung und Sicherheit einleiten eine Ära, in der die Verbraucher die Kontrolle über ihre Daten haben und genehmigen, wann und wo sie weitergegeben werden dürfen, um ein personalisiertes Erlebnis zu ermöglichen.

In nicht allzu ferner Zukunft könnten Visa Daten-Token Händlern und Handelsplattformen dabei helfen, Ihre Daten auf eine Art und Weise zu nutzen, die sowohl transparent ist als auch Ihnen die Kontrolle gibt das heißt, Sie entscheiden, wer Zugriff auf Ihre Daten erhält (und wann nicht mehr) und wie Ihre Daten verwendet werden. Mit den KI-gestützten Daten-Tokens von Visa können Verbraucher den Zugriff auf ihre Daten direkt in ihrer Banking-App einsehen, ihnen zustimmen und sie widerrufen.

"In den letzten 10 Jahren hat Visa in die Skalierung seiner Token-Infrastruktur investiert, um den digitalen Handel für Verbraucher und Händler hier in Europa und in fast allen Märkten weltweit sicherer und bequemer zu machen", sagte Mehret Habteab, Senior Vice President of Product and Solutions bei Visa Europe, der die Neuigkeiten heute in Amsterdam bekannt gab. "Da KI immer mehr personalisierte Online-Erlebnisse schafft, nutzen wir unsere Token-Expertise, um den Menschen mehr Kontrolle über ihre Zahlungsdaten zu geben."

