Mehr als 70% der befragten IRO glauben, dass KI Zeit sparen und die Effektivität erhöhen wird

Q4 Inc. ("Q4" oder "das Unternehmen"), die IR Ops-Plattform, stellt die Ergebnisse einer Umfrage vor, die sich auf eine Vielzahl von Themen konzentriert, um die Ziele, Herausforderungen und Anwendungsfälle von Investor Relations Officers ("IRO") im Bereich KI besser zu verstehen. Mehr als 200 IRO haben an der Umfrage teilgenommen, die einen tiefen Einblick in die Zukunft der IR gibt und einen klaren Fahrplan aufzeigt, wie IR-Technologiepartner helfen können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240604590170/de/

The Evolving Role of the IRO (Graphic: Business Wire)

Mit kleinen Teams und knappen Budgets sind IR-Programme darauf ausgerichtet, die Effizienz und Effektivität ihrer IR-Strategien zu steigern. Die wichtigsten Erwartungen des IR-Managements an die IROs sind klar: Aktionärsbindung, Verbesserung der Analystenbewertungen und -abdeckung sowie Steigerung der Qualität der Investorengespräche. Da die meisten IR-Teams nur aus einigen wenigen Mitgliedern bestehen, ist es schwierig, diese Ziele zu erreichen. Daher verdeutlichen diese Daten die Notwendigkeit, diese Erwartungen zeitnah, effizient und effektiv zu erfüllen.

Die IRO wurden gefragt, welche Hilfsmittel sie einsetzen würden, wenn sie unbegrenzte Ressourcen hätten, um ihren Erfolg zu steigern. Über 50 der Befragten äußerten den Wunsch nach zusätzlichen Instrumenten, die Wirkungsberichte und Fortschrittsverfolgung ermöglichen. Diese Daten stimmen mit den wichtigsten Zielen und Herausforderungen überein, die in der Umfrage ermittelt wurden: Die Befragten nannten die Ansprache von Investoren und Analysten als ihr wichtigstes Ziel und 40 von ihnen gaben dies als ihre größte Herausforderung an. Darüber hinaus gaben 43 der IRO an, dass die Identifizierung der richtigen Personen für die Kontaktaufnahme ihre größte Herausforderung bei der Gewinnung neuer Investoren ist.

Fortschritte in der Technologie, insbesondere der Einsatz von künstlicher Intelligenz, bieten den IRO wirksame Lösungen zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Eine deutliche Mehrheit (73 %) der IRO glaubt an das Potenzial der KI, Teams effektiver zu machen und Zeit für Verwaltungsaufgaben zu sparen, während 60 der Meinung sind, dass die KI mehr Zeit für strategische Initiativen schaffen wird. Allerdings gibt es immer noch eine Lücke im Verständnis und in der effektiven Integration der Technologie, da über 50 der Befragten nicht wissen, wo KI am nützlichsten wäre und wie man sie am besten für den Erfolg einsetzt.

Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4, erklärte: "Durch unsere jüngste Umfrage und in Gesprächen mit unseren bestehenden Kunden, einschließlich der Mitglieder unseres Kundenbeirats, verstehen wir die Herausforderungen, mit denen IRO konfrontiert sind, und sind bestrebt, ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie für ihren Erfolg benötigen. Um einige der Probleme, denen IRO sich gegenüber sehen, zu entschärfen, hat unsere Studie ergeben, dass es einen Bedarf an Aufklärung darüber gibt, wie Technologie, einschließlich KI, zur Effizienzsteigerung beitragen kann."

Die Untersuchungen von Q4 belegen, wie wichtig es ist, welche Arten von Tools die IRO einsetzen, wie sie sich das Wissen für deren effektive Nutzung aneignen und wie sie die Ergebnisse beim Einsatz von KI messen und berichten. Durch die Automatisierung von IR-Routineaufgaben können IRO mehr Zeit und Ressourcen für die strategische Planung, die Pflege sinnvoller Beziehungen und die Förderung von Prämienbewertungen aufwenden, die für den langfristigen Erfolg entscheidend sind.

Für weitere Informationen über die von Q4 durchgeführte Studie wenden Sie sich bitte an media@q4inc.com.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. ist die erste IR-Ops-Plattform mit dem weltweit größten Satz an proprietären Investorendaten, die speziell entwickelt wurde, um Hindernisse zwischen öffentlichen Unternehmen und ihren Investoren zu beseitigen. Q4 gibt Verantwortlichen für Investorenbeziehungen und ihren Teams die Werkzeuge an die Hand, um Investoren zu gewinnen, zu verwalten und zu verstehen alles an einem Ort. Die KI-gestützte IR-Ops-Plattform von Q4 bietet ein einfaches, aber leistungsfähiges IR-Website-Management-System, eine reibungslose Veranstaltungssoftware, eine robuste Analyse-Engine, ein optimiertes Investoren-CRM und Shareholder Intelligence mit verbesserten Metriken, um die Strategien zur Investorenansprache zu verbessern. Q4 liefert die Daten, Einblicke und Workflows, die IR-Teams die Möglichkeit geben, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Strategie, Beziehungen und die Steigerung der Spitzenbewertungen für ihre Unternehmen.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.600 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Q4 pflegt eine preisgekrönte Unternehmenskultur, in der die Mitarbeiter gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Der Hauptsitz von Q4 befindet sich in Toronto, Kanada, mit Niederlassungen in New York und London. Erfahren Sie mehr unter www.q4inc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240604590170/de/

Contacts:

Medien:

Heather Noll

Manager, Konzernkommunikation

media@q4inc.com