OpenGate Capital ("OpenGate"), ein globales Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf von Fiven, einem weltweit führenden Hersteller von Siliziumkarbid ("SiC"), an Kymera International, ein Portfoliounternehmen von Palladium Equity Partners, LLC, geschlossen hat. Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

OpenGate erwarb Fiven im Jahr 2019 durch eine Ausgliederung aus Saint-Gobain.

Die SiC-Körner und -Pulver von Fiven bieten einzigartige Eigenschaften wie Härte, thermische Beständigkeit und Leitfähigkeit, Verschleißfestigkeit und chemische Inaktivität. Die Produkte von Fiven werden an einen breit gefächerten Kundenstamm in Europa, Südamerika und Nordamerika für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Metallurgie, Feuerfest, Schleifmittel, Filtration und technische Keramik verkauft. Fiven produziert weltweit in Norwegen, Belgien und Brasilien und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen.

Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im 3. Quartal 2024 abgeschlossen sein.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen spezialisiert hat, um durch betriebliche Verbesserungen, Innovation und Wachstum neue Werte zu schaffen. Die 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles und hat eine europäische Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mehr als 40 Plattformakquisitionen in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Über Kymera International

Kymera International kann seine Wurzeln durch Übernahmen bis in das 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Heute ist Kymera International ein US-amerikanisches Unternehmen, das weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von hochentwickelten Spezialmaterialien und Hochleistungsoberflächenbeschichtungen ist. Kymera vertreibt seine technisch entwickelten Produkte in einer Vielzahl von Endmärkten, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin, Elektronik, Chemie, Spezialautos, additive Fertigung und zahlreiche industrielle Anwendungen. Kymera International verfügt über Produktionsstätten in den USA, Kanada, Australien, Europa, Großbritannien und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.kymerainternational.com.

Über Palladium Equity Partners, LLC

Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat Palladium in mehr als 210 Unternehmen (40 Plattformen und mehr als 170 Add-ons) investiert. Mit einem verwalteten Vermögen von über 3 Milliarden Dollar konzentriert sich das Unternehmen hauptsächlich auf Buyout-Beteiligungen im Bereich von 50 bis 150 Millionen Dollar. Palladium ist bestrebt, in Partnerschaft mit Gründern und erfahrenen Managementteams Unternehmen zu erwerben und zu vergrößern, indem es Kapital und strategische Beratung bereitstellt. Die Partner des Unternehmens verfügen über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Konsumgüter, Dienstleistungen, Industrie und Gesundheitswesen, wobei sie sich auf Unternehmen konzentrieren, die ihrer Meinung nach vom Wachstum der hispanischen Bevölkerung in den USA profitieren werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.palladiumequity.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

