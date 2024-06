Laserfiche erhält fünf Jahre in Folge die höchste Gesamtbewertung.

Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung wurde im 2024 Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Content Services Platforms Bericht als "Customers' Choice" ausgezeichnet, Diese Auszeichnung basiert auf Kundenrezensionen und wird an Anbieter vergeben, die sowohl den Marktdurchschnitt der Gesamterfahrung als auch den Marktdurchschnitt des Nutzerinteresses und der Akzeptanz erreichen oder übertreffen.

"Wir freuen uns, dass wir dank unserer Kunden im oberen rechten Quadranten der "Voice of the Customer" mit der höchsten Gesamtbewertung und Anzahl der Bewertungen liegen", sagte Thomas Phelps IV, SVP of Corporate Strategy and CIO bei Laserfiche. "Bei Laserfiche liegen uns unsere Kunden sehr am Herzen und wir setzen uns für Produktinnovationen und ein hervorragendes Kundenerlebnis ein."

In dem Gartner-Bericht erhielt Laserfiche die höchste durchschnittliche Gesamtbewertung (4,7 von 5), basierend auf 404 Bewertungen bis zum 31. März 2024. Laserfiche hatte den höchsten Anteil an 5-Sterne-Bewertungen unter den sieben anerkannten Anbietern.

Gartner Peer Insights ist eine kostenlose Peer-Review- und Bewertungsplattform, die für Entscheidungsträger im Bereich Unternehmenssoftware und -dienstleistungen entwickelt wurde. Die Bewertungen sind nach Produkten in Live-Märkten gegliedert, die sich an den Gartner-Forschungsmärkten orientieren, die als Magic Quadrant oder Market Guide-definierte Märkte definiert sind, oder nach GPI-definierten Märkten, die nach dem Ermessen des GPI-Teams geöffnet werden und keine veröffentlichte Forschung erfordern, um den Platz auf Peer Insights zu öffnen.

Laut Gartner sind "Content-Services-Plattformen (CSPs) die Grundlage für die Verwaltung und Nutzung von Inhalten innerhalb eines Unternehmens. CSP-Technologien ermöglichen es Mitarbeitern, Inhalte auf moderne und nahtlose Weise über Geräte und Unternehmensgrenzen hinweg abzurufen und damit zu arbeiten. Zu den Kernfunktionen von CSP gehören die Erfassung, Erstellung, Konsolidierung, Verarbeitung und Aufbewahrung von Inhalten zur Unterstützung von persönlichen, teambezogenen, abteilungsbezogenen und unternehmensweiten Geschäftsabläufen."

"Die Stadt Riverside verlässt sich auf innovative Technologiepartner, um unsere virtuellen Rathausdienste zu betreiben und den städtischen Abteilungen und Bürgern einen erstklassigen Service zu bieten", sagte George Khalil, CIO von Riverside. "Unsere Zusammenarbeit mit Laserfiche ist ein großartiges Beispiel für eine öffentlich-private Partnerschaft, die unseren Ansatz des öffentlichen Dienstes aufwertet. Von digital zugänglichen Akten bis hin zu papierlosen Abläufen, Datenerfassung und -verarbeitung diese Partnerschaft verbessert die Abläufe, die Transparenz und den Kundenservice durch unser virtuelles Rathaus, das rund um die Uhr einen Selbstbedienungszugang bietet, erheblich."

Zu den Highlights der Gartner® Peer Insights Bewertungen, die zur Anerkennung von Laserfiche beigetragen haben, gehören:

"Laserfiche ist wie ein Schweizer Taschenmesser mit vielen möglichen Lösungen. Es ist unglaublich, wie viele Probleme damit gelöst werden können. Von der automatischen OCR-Erkennung von Dokumenten über Workflows bis hin zu einfachen Formularen, die Papier ersetzen Laserfiche kann alles." Anwendungsspezialist in der Regierungsbranche

"Laserfiche ist eine unglaublich robuste Formularlösung, die es uns ermöglicht, innovative automatisierte Prozesse anzubieten und bestehende Geschäftsprozesse zu verbessern. Wir sind von diesem Produkt begeistert." IT-Manager in der Gesundheits- und Biotech-Industrie

"Wir verwenden diesen Anbieter seit über 25 Jahren und er ist zu unserer zweitwichtigsten Anwendung in unserem Institut geworden." CIO im Bankensektor

"Diese Bewertungen bieten Hunderte von authentischen Einblicken aus erster Hand darüber, warum die Menschen Laserfiche Software so gerne benutzen", sagte Kurt Rapelje, Laserfiche Director of Strategic Partnerships. "Sie sind ein Beispiel dafür, wie Unternehmen mit Laserfiche intelligenter arbeiten (Run Smarter

Laserfiche liefert auch weiterhin die Lösungen, die einen geschäftlichen Mehrwert bieten und die Kunden dazu inspirieren, ihre Investitionsrendite zu maximieren. Das Unternehmen hat kürzlich Laserfiche AI vor fast 2.000 registrierten Teilnehmern auf seiner jährlichen Empower-Konferenz im April 2024 angekündigt. Darüber hinaus präsentierte Laserfiche den Laserfiche Solution Marketplace, eine Sammlung von mehr als 200 Lösungsvorlagen mit herunterladbaren Tools für die schnelle Bereitstellung von automatisierten Lösungen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Kunden Laserfiche bewertet haben, laden Sie sich ein kostenloses Exemplar des 2024 Gartner Peer Insights "Voice of the Customer": Content Services Platforms Berichts hier herunter.

Über Gartner Peer Insights

Gartner Peer Insights ist eine kostenlose Peer-Review- und Bewertungsplattform, die für Entscheidungsträger im Bereich Unternehmenssoftware und -dienstleistungen entwickelt wurde. "Voice of the Customer" ist ein Dokument, das eine Methodik auf die aggregierten Bewertungen von Gartner Peer Insights in einem Markt anwendet, um eine Gesamtperspektive für IT-Entscheidungsträger zu liefern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gartner.com/reviews/home.

Gartner, Voice of the Customer for Content Services Platforms, Peer Contributors, 24. Mai 2024.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, PEER INSIGHTS ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner Haftungsausschlüsse

Gartner® und Peer Insights sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Die Peer Insights von Gartner® geben die Meinung einzelner Endanwender wieder, die auf ihren eigenen Erfahrungen beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften dar. Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, seine Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Unternehmensprozessen. Durch leistungsstarke Workflows, elektronische Formulare, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabläufe und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern in Niederlassungen auf der ganzen Welt verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

Nehmen Sie Verbindung mit Laserfiche auf:

