Taipei (ots/PRNewswire) -COMPUTEX 2024 -- TYAN, ein branchenführendes Unternehmen im Bereich der Serverplattformen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, präsentiert seine neuesten AMD EPYC Serverplattformen auf der COMPUTEX 2024, Stand Nr. M1120 in Taipeh, Taiwan, vom 4. bis 7. Juni."Mit den fortschrittlichen Fähigkeiten der AMD EPYC Prozessoren der 4. Generation bieten die AMD EPYC Serverplattformen von TYAN eine optimierte Leistung für moderne Rechenzentren und groß angelegte KI/HPC-Infrastrukturen und gewährleisten eine hohe Energieeffizienz und robuste Sicherheit", so Rick Hwang, Präsident der MiTAC Computing Technology Corporation. "Für die Gruppe kleinerer Unternehmen und dedizierter Hoster bietet TYAN AMD EPYC 4004 CPU-basierte Server, die kostengünstige, benutzerfreundliche Lösungen mit Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit auf Enterprise-Niveau bieten."Innovative Designs für verschiedene HPC-, Cloud-native Computing- und generative KI-Workloads Leistungsstarke und energieeffiziente Serverplattformen auf Basis der AMD EPYC 9004 Prozessorserie (https://www.tyan.com/EN/campaign/amd/amd_epyc_9004/) bieten innovative Lösungen für die Skalierung von Rechenzentren, wobei Effizienz und TCO-Ziele im Vordergrund stehen. TYAN präsentiert drei Modelle innerhalb seines AI/HPC-Produktsegments. Der Transport HX UT85A-B8267 ist ein 8U-Dual-Socket-Server, der mit acht AMD Instinct MI300X Accelerators ausgestattet ist. Er verfügt über acht werkzeuglose 2,5-Zoll-Hot-Swap-NVMe-U.2-Laufwerkseinschübe und unterstützt bis zu 9 TB registrierten DDR5-Speicher, was ihn zu einer optimalen Wahl für fortschrittliche, groß angelegte KI- und HPC-Infrastrukturen macht. Danach folgt der Transport HX TN85-B8261 (https://www.tyan.com/Barebones%3DTN85B8261%3DB8261T85E8HR-2T-N%3Ddescription%3DEN), ein 2U Dual-Sockel GPU Server, der entwickelt wurde, um die HPC- und Deep Learning-Leistung zu steigern. Er bietet Platz für bis zu vier Dual-Slot-GPU-Karten, zwei halbhohe PCIe 5.0 x16-Steckplätze, 24 DDR5 RDIMM-Steckplätze und acht werkzeuglose 2,5"-Hot-Swap-NVMe-U.2-Laufwerksschächte. Schließlich gibt es noch den Transport HX FT65T-B8050 (https://www.tyan.com/Barebones_FT65TB8050_B8050F65TV8E2H-2T-N), einen 4U-Sockel-GPU-Server mit Unterstützung für bis zu zwei Hochleistungs-GPU-Karten, acht DDR5-RDIMM-Steckplätze, acht 3,5-Zoll-SATA- und zwei 2,5-Zoll-NVMe-U.2-Laufwerkseinschübe mit werkzeuglosem Hot-Swap.Um den Anforderungen moderner Unternehmen gerecht zu werden, müssen Cloud-Server außergewöhnliche Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit, Leistung, Energieeffizienz, Virtualisierungsunterstützung und robuste Netzwerkkonnektivität aufweisen. Der Transport CX TD76-B8058 (https://www.tyan.com/Barebones_TD76B8058_B8058T76X4-270TE4HR) entpuppt sich als 2U-Multi-Node-Server mit vier Front-Serviced Nodes. Er unterstützt 16 DDR5-RDIMM-Steckplätze, vier Hot-Swap-E1.S-Laufwerksschächte, zwei NVMe-M.2-Steckplätze, einen Standard-PCIe-5.0-x16-Erweiterungssteckplatz und einen OCP-3.0-LAN-Mezzanine-Steckplatz. Er eignet sich hervorragend für die Bereitstellung von Rechenzentren mit hoher Dichte, Front-End-Webservern und verschiedenen Scale-Out-Anwendungen und bietet Anpassungsfähigkeit in unterschiedlichen Umgebungen. TYAN bietet eine weitere schlanke Lösung, den Transport CX GC68C-B8056 (https://www.tyan.com/Barebones_GC68CB8056_B8056G68CE12HR-2T), einen 1U-Server mit einem Sockel, der mit 24 DDR5 registrierten DIMM-Steckplätzen und 12 2,5" NVMe U.2 Hot-Swap-Laufwerkseinschübe ohne Werkzeug, die den Bedarf an effizienten und platzsparenden Serverlösungen erfüllen.TYAN stellt die für die nahtlose Rationalisierung von Daten-I/O-Operationen zwischen Speicher- und Speicherelementen in Rechenzentren, optimierten Transport SX TS70-B8056 (https://www.tyan.com/Barebones_TS70B8056_B8056T70V8E6HR-2T) und Transport SX TS70A-B8056 (https://www.tyan.com/Barebones_TS70AB8056_B8056T70AE26HR-2T) vor, die für Cloud-Speicheranwendungen in einem Standard-2U-Formfaktor entwickelt wurden. Das Transport SX TS70-B8056 verfügt über 12 vordere 3,5-Zoll-Laufwerkseinschübe, die bis zu vier NVMe-U.2-Laufwerke aufnehmen können, sowie über zwei hintere 2,5-Zoll-NVMe-U.2-Laufwerkseinschübe mit Hot-Swap-Funktion und werkzeuglosem Zugriff, die sich ideal für die Speicherung großer Datensätze eignen. Der Transport SX TS70A-B8056, der für hohe IOPS-Speicheranforderungen konzipiert wurde, verfügt über 26 werkzeuglose 2,5" NVMe U.2 Hot-Swap-LaufwerkseinschübeIdeale Balance zwischen Kosteneffizienz und hoher Leistung TYANs Serverplattformen mit AMD EPYC Prozessoren der Serie 8004 (https://www.tyan.com/EN/campaign/amd/amd_epyc_8004/) sind sorgfältig für Cloud- und Edge-Computing-Aufgaben konzipiert und bieten sowohl Kosteneinsparungen als auch Energieeffizienz. Der TYAN Transport CX GC73A-B8046 (https://www.tyan.com/Barebones_GC73AB8046_B8046G73AE12HR) ist ein kompakter 1U-Server, der mit 12 Hot-Swap-fähigen NVMe U.2-Laufwerksschächten und der Kapazität zur Unterstützung einer Dual-Slot-GPU-Karte ausgestattet ist und sich damit hervorragend für KI-Inferenz, Cloud-Gaming und VDI-Anwendungen eignet. Die Plattform integriert auch DC-SCM, um die strengen Sicherheitsanforderungen für Server zu erfüllen. Darüber hinaus bietet TYAN die Server-Motherboards Tomcat HX S8040 (https://www.tyan.com/Motherboards_S8040_S8040GM4NE-2T) und Tomcat CX S8047 an, die sich ideal für den Aufbau von Video-Streaming- und Content-Distribution-Network (CDN)-Appliances eignen.Erreichbarkeit, Erschwinglichkeit und Energieeffizienz Mit integrierter standardbasierter Verwaltbarkeit und wesentlichen Sicherheitsfunktionen reduzieren die AMD EPYC 4004 CPU-basierten Lösungen von TYAN (https://www.tyan.com/EN/campaign/amd/AMD_EPYC_4004/) effektiv die Betriebskosten während der Geschäftszeiten und erfüllen gleichzeitig nahtlos die 24/7-Anforderungen von Hosted Service Providern. Das Tomcat CX S8016 (https://www.tyan.com/Motherboards_S8016_S8016AGM2NR), ein kompaktes und kostengünstiges Motherboard mit Unterstützung für AMD EPYC 4004 Prozessoren im Micro-ATX-Formfaktor, dient als Basis für zwei Serverplattformen. Der Transport CX HG68-B8016 (https://www.tyan.com/Barebones_HG68B8016_B8016H68D5), eine 6U-Plattform mit 5 Knoten, wurde entwickelt, um die Hosting-Anforderungen von Cloud-Gaming zu erfüllen. Jeder Serverknoten bietet Platz für eine Dual-Slot-Hochleistungs-GPU-Karte für Spiele sowie zwei zusätzliche PCIe-Steckplätze für Netzwerkverbindungen. Der Transport CX GX40-B8016 (https://www.tyan.com/Barebones_GX40B8016_B8016G40V4), ein 1U-Server mit bis zu 4 internen SATA-Laufwerken und einem PCIe 5.0 x16-Steckplatz über Riser, ist für die effiziente Erfüllung der kosteneffizienten Computing-Anforderungen von Rechenzentren und Cloud-Edge-Anwendungen optimiert.Informationen zu TYAN TYAN ist eine führende Servermarke der MiTAC Computing Technology Corporation unter der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706). Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vermarktet fortschrittliche x86- und x86-64-Server-/Workstation-Board-Technologie, Plattformen und Serverlösungsprodukte. Die Produkte von TYAN werden an OEMs, VARs, Systemintegratoren und Reseller weltweit für eine große Bandbreite von Anwendungen vertrieben. Mit seinen skalierbaren, hochgradig integrierten und zuverlässigen Produkten für eine Vielzahl von Anwendungen wie Server-Appliances, Lösungen für HPC oder Hyperscale-Rechenzentren unterstützt TYAN seine Kunden auf ihrem Weg zur Führung im Bereich Technologie. AMD, das AMD Arrow-Logo, EPYC und Kombinationen davon sind Handelsmarken von Advanced Micro Devices, Inc.