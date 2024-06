© Foto: Charles Krupa/AP/dpa



Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:30 Uhr, Österreich: Voestalpine, Jahreszahlen 07:30 Uhr, Spanien: Inditex, Q1-Zahlen 10:00 Uhr, Deutschland: CEWE, Hauptversammlung 2024 in Oldenburg 10:00 Uhr, Deutschland: Scout24, Hauptversammlung in München 10:00 Uhr, Deutschland: Gerresheimer, Hauptversammlung (online) 10:00 Uhr, Deutschland: Instone Real Estate, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online) 10:00 Uhr, Deutschland: LPKF, Hauptversammlung 10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Pfandbriefbank (pbb) Hauptversammlung (online) …