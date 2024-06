Mit seiner zehnten Verbriefung seit 2018 und seiner neunten grünen Finanzierung will das Unternehmen nachhaltige Entwicklungen in der Region vorantreiben

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentren, hat 600 Millionen GBP durch verbriefte Anleihen (Term Notes) aufgenommen und damit die erste Verbriefung von Rechenzentren in der EMEA-Region abgeschlossen. Die Transaktion beinhaltet weitere 100 Millionen GBP an nicht finanzierten variablen Finanzierungsanleihen. Die Term Notes werden von Standard Poor's, Morningstar DBRS und Scope Ratings mit A-, A (low) bzw. A bewertet.

Vantage Data Centers' CWL13 data center, part of its 148MW Cardiff campus in Wales. (Photo: Business Wire)

Unter der Leitung von Barclays, die als alleiniger Strukturierungsberater und alleiniger grüner Strukturierungsberater auftrat, und Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) Nikko Capital Markets werden die Anleihen zur Refinanzierung von Schulden in Höhe von 480 Millionen GBP für zwei Anlagen (CWL11 und CWL13) auf dem 148-MW-Campus von Vantage in Cardiff (Wales) dienen, einem der größten Hyperscale-Rechenzentren Europas. Überschüssige Erlöse werden für Kapitalaufwendungen und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die voraussichtliche Rückzahlungsfrist der Anleihen beträgt fünf Jahre.

Dies ist die neunte grüne Anleiheemission von Vantage. Im März 2024 erhielt die Transaktion durch eine Second-Party Opinion (SPO) von Morningstar Sustainalytics die Einstufung als Green Bond. Die Erlöse der Transaktion werden Fortschritte bei der Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) ermöglichen sowie die Forschung und Entwicklung der nächsten Generation nachhaltiger Funktionen unterstützen, um die Kohlendioxidemissionen von Vantage zu senken. Weitere Einzelheiten finden Sie im Green Bond Framework des Unternehmens.

"Die Nutzung innovativer Finanzierungsmöglichkeiten, um die langfristige globale Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben, ist für unsere Fähigkeit entscheidend, die Nachfrage nach kritischer Infrastruktur für die Unterstützung von Cloud und KI schnell erfüllen zu können", erklärt Sharif Metwalli, Chief Financial Officer bei Vantage Data Centers. "Wir sind stolz darauf, unsere Rolle als Pioniere bei der Nutzung von Verbriefungsfinanzierungen im europäischen Rechenzentrumssektor fortzuführen, und freuen uns auf die weitere Entwicklung flexibler, nachhaltiger digitaler Infrastrukturen rund um den Globus, um das Wachstum unserer Kunden zu unterstützen."

"Wir sind sehr erfreut, Vantage bei der ersten Finanzierung durch die Verbriefung von Rechenzentren in unserem britischen Heimatmarkt unterstützen zu dürfen. Dabei nutzen wir unsere branchenführende Expertise bei der Verbriefung digitaler Infrastrukturen, die in Europa eine neue Kapitalquelle für diese Anlageklasse erschließt", so Gordon Beck, Head of European Corporate and Sustainable Securitization bei Barclays.

Seit Jahresbeginn hat Vantage Fremdkapital in Höhe von 1,7 Milliarden USD zur Finanzierung seiner EMEA-Plattform aufgenommen.

Für weitere Informationen zur wachsenden EMEA-Plattform von Vantage besuchen Sie: https://vantage-dc.com/data-center-locations/emea/.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Anleihen in irgendeiner Gerichtsbarkeit dar, und es findet kein Verkauf der Anleihen in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in dem bzw. der das Angebot, die Aufforderung oder der Verkauf vor der Registrierung oder Genehmigung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung oder den Wertpapiergesetzen oder "Blue Sky"-Gesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten von Amerika registriert.

