Der E-Commerce-Riese Amazon setzt seinen beeindruckenden Höhenflug im aktuellen Geschäftsjahr fort und übertrifft die Internet-Handelsindustrie mit einem bemerkenswerten Anstieg seiner Aktien um 17,4 % im Vergleich zu 11,7 % in der Branche. Dieser Erfolg wird durch die fortlaufende Dominanz auf dem E-Commerce-Markt, die Erweiterung des Liefernetzwerkes und die Intensivierung der Beziehungen zu Drittanbietern angetrieben. Zudem spielt das zunehmende Momentum des Amazon Prime-Programms eine entscheidende Rolle. Durch eine neu geschlossene Partnerschaft mit Grubhub wird das Prime-Angebot weiter ausgebaut, indem eine Grubhub+-Mitgliedschaft, die normalerweise jährlich 120 $ kosten würde, kostenlos in die Prime-Mitgliedschaft integriert wird. Prime-Kunden in den USA können nun direkt über Amazon.com und in der Amazon Shopping-App ohne Liefergebühren ab einem Bestellwert von über 12 $ bei verschiedenen Restaurants bestellen [...]

