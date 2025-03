Das Unternehmen beendet sein erstes vollständiges Geschäftsjahr profitabel und krönt diesen Erfolg mit dem stärksten Quartal internationaler Buchungen in seiner Geschichte

Seismic, der weltweit führende Anbieter im Bereich Enablement, setzt neue Maßstäbe und gibt heute bedeutende Erfolge in den Bereichen Kundenakquise, Kundenbindung und globale Expansion bekannt. Diese Meilensteine untermauern das anhaltende Wachstum und die geschäftliche Stabilität des Unternehmens. Zudem schließt Seismic sein erstes vollständiges Geschäftsjahr profitabel ab mit sechs aufeinanderfolgenden Quartalen in der Gewinnzone. Damit festigt Seismic seine Spitzenposition als Anbieter innovativer Enablement-Lösungen, die Unternehmen weltweit voranbringen.

Im letzten Geschäftsjahr, das am 31. Januar 2025 endete, verzeichnete Seismic eine beeindruckende Kundendynamik, geprägt durch folgende Schlüsselfaktoren:

ARR-Kunden: Wir betreuen jetzt 85 Kunden mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 1 Million US-Dollar, ein Beweis für den wachsenden Wert von Seismic bei großen, globalen Unternehmen.

Wir betreuen jetzt 85 Kunden mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 1 Million US-Dollar, ein Beweis für den wachsenden Wert von Seismic bei großen, globalen Unternehmen. Globale Reichweite: Dank strategischer Investitionen und Kundengewinnen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum konnte Seismic seinen ARR in internationalen Märkten zweistellig steigern, einschließlich des besten Quartals mit internationalen Buchungen im vierten Quartal und des größten internationalen Neukundengeschäfts aller Zeiten.

Dank strategischer Investitionen und Kundengewinnen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum konnte Seismic seinen ARR in internationalen Märkten zweistellig steigern, einschließlich des besten Quartals mit internationalen Buchungen im vierten Quartal und des größten internationalen Neukundengeschäfts aller Zeiten. Wachstum in Schlüsselindustrien: Seismic konnte seinen Kundenstamm in wichtigen vertikalen Branchen erheblich ausbauen und neue Technologiekunden wie Appian gewinnen. Das Unternehmen verzeichnete außerdem ein zweistelliges Wachstum in der Fertigungsindustrie und stärkte zudem die Präsenz von Seismic im Bankensektor, in dem das Unternehmen bereits neun der zehn größten Banken in den USA und mehr als 400 Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit betreut.

Seismic konnte seinen Kundenstamm in wichtigen vertikalen Branchen erheblich ausbauen und neue Technologiekunden wie Appian gewinnen. Das Unternehmen verzeichnete außerdem ein zweistelliges Wachstum in der Fertigungsindustrie und stärkte zudem die Präsenz von Seismic im Bankensektor, in dem das Unternehmen bereits neun der zehn größten Banken in den USA und mehr als 400 Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit betreut. Hervorragende Kundenbindung: Das Unternehmen erreichte eine branchenführende Kundenbindungsrate von 90 Prozent, was das anhaltende Vertrauen und die Loyalität seines weltweiten Kundenstamms widerspiegeln.

Das Unternehmen erreichte eine branchenführende Kundenbindungsrate von 90 Prozent, was das anhaltende Vertrauen und die Loyalität seines weltweiten Kundenstamms widerspiegeln. Steigender Plattform-Einsatz: Immer mehr Seismic-Kunden nutzen das gesamte Potenzial der Seismic-Plattform. In den letzten zwölf Monaten verzeichnete die Seismic Enablement Cloud eine Vielzahl an Aktivitäten, darunter: 3,7 Mio. KI-Aktivitäten, die von Aura, der KI-Engine von Seismic, unterstützt werden. Aura steigert die GTM-Produktivität durch KI-generierte Lerninhalte, Meeting-Zusammenfassungen, Empfehlungen nach Meetings und vieles mehr. 76 Mio. Inhalte, die mit Seismic LiveSend geteilt wurden, 5,7 Mio. erstellte Seismic LiveDocs und 1,3 Mio. digitale Sales Rooms, die Unternehmen dabei helfen, personalisierte, nahtlose Kundenerfahrungen zu liefern. 46,6 Mio. Suchanfragen nach Informationen und Inhalten innerhalb von Seismic, wodurch die Salesteams weniger Zeit mit der Suche nach benötigtem Content verbringen müssen. 39,3 Mio. abgeschlossene Lern- und Coaching-Aktivitäten auf Seismic Learning, die es Unternehmen ermöglichen, Mitarbeiter und Teams in großem Umfang zu trainieren, zu coachen und weiterzubilden.

Immer mehr Seismic-Kunden nutzen das gesamte Potenzial der Seismic-Plattform. In den letzten zwölf Monaten verzeichnete die Seismic Enablement Cloud eine Vielzahl an Aktivitäten, darunter:

"Seismic ist der unangefochtene Marktführer im Bereich Enablement und unsere Dynamik spiegelt den Erfolg wider, den unsere Kunden mit unserer Plattform erzielen", erklärt Doug Winter, CEO und Mitbegründer von Seismic. "Noch nie zuvor haben so viele Unternehmen den Wechsel zu Seismic vollzogen allein im letzten Jahr mehr als 70. Das ist für uns ein klarer Beleg dafür, dass wir einen unvergleichlichen Mehrwert bieten, der unseren Kunden hilft, messbare Erfolge zu erzielen und sich in einer zunehmend komplexen Geschäftswelt durchzusetzen. Wir sind unseren Kunden und Partnern für ihr Vertrauen und ihre kontinuierliche Zusammenarbeit zutiefst dankbar."

Im vergangenen Geschäftsjahr wurde Seismic mit mehreren renommierten Auszeichnungen gewürdigt darunter die Ernennung zum Leader in The Forrester Wave: Revenue Enablement Platforms, Q3 2024 und bereits zum fünften Mal die Aufnahme in die Forbes Cloud 100. Als Vorreiter im Bereich KI-gestütztes Enablement treibt Seismic kontinuierlich Innovationen voran zuletzt mit dem Winter Product Release 2025. Dieses bietet wegweisende KI-gestützte Lösungen, die Revenue Leader und GTM-Teams dabei unterstützen, Effizienz zu steigern, Transparenz zu schaffen und ihre Strategien noch besser auszurichten.

Über Seismic

Seismic ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Enablement, der Unternehmen und deren Teams dabei unterstützt, Kunden zu binden und das Umsatzwachstum zu steigern. Die Seismic Enablement CloudTM ist eine leistungsstarke, integrierte Enablement-Plattform, die Teams im Kundenkontakt mit den richtigen Kompetenzen, Contents, Tools und Insights ausstattet, um zu wachsen und zu gewinnen. Mehr als 2.000 Organisationen weltweit, von den größten bis hin zu Start-ups und kleineren Unternehmen, vertrauen auf Seismic, um ihre Enablement-Ziele zu erreichen. Seismic hat seinen Hauptsitz in San Diego und verfügt über Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Australien.

Für weitere Informationen darüber, wie Seismic das Wachstum seiner Kunden in allen Branchen, Größen und Regionen ankurbelt, besuchen Sie bitte unsere Website und folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Instagram.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250305644370/de/

Contacts:

Medienkontakt

Red Lorry Yellow Lorry

seismicEMEA@rlyl.com