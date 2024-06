© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Nach einem starken Vormonat warnt ein Analyst des Research-Hauses CFRA vor erhöhter Volatilität in den kommenden Wochen.Geht es nach den Analysten des Research-Hauses CFRA müssen sich Anleger im Juni auf eine erhöhte Volatilität am US-Aktienmarkt einstellen. US-Aktienmarkt: Dünnes Eis mit Rissen Nachdem der Handelsauftakt am Montag holprig verlief und sich das Volatilitätsbarometer VIX zeitweise um mehr als zehn Prozent steigern konnte, warnt Sam Stovall, Chefanlagestratege des Investmentdienstleisters, vor ersten "Rissen im Eis". Während Aktien im Juni üblicherweise sowohl mit unterdurchschnittlichen Renditen als auch niedrigerer Volatilität als gewöhnlich handeln, könnte es in diesem Jahr …